Наехал на женщину и скрылся — в Одессе будут судить правоохранителя

Место ДТП. Фото: ДБР

В Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали инцидента

В августе житель Белгород-Днестровского уезжал задним ходом со двора дома и наехал на женщину. В авто с правоохранителем ехала его жена. После совершенных супругов переместили пострадавшую на скамейку и уехали с места. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Какое наказание грозит

В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 286 УК Украины передано в суд. Правоохранителю грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Воробьева. Известно, что в результате столкновения сразу шестерых автомобилей травмировался человек.

Добавим, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет об аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.