В Одессе расследуют обстоятельства смертельной аварии в Приморском районе

Столкновение автомобилей. Фото: Нацполиция

В Одессе расследуют обстоятельства произошедшей в Приморском районе города смертельной аварии. На углу улиц Бориса Литвака и Большой Арнаутской столкнулись два автомобиля, пассажир ВАЗ погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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В центральном районе Одессы не разминулись на перекрестке автомобили ВАЗ и Mercedes. По предварительной информации, столкновение автомобилей произошло из-за нарушения водителями правил маневрирования и установленных ограничений скорости движения.

С места аварии водителя "ВАЗ" госпитализировали в больницу с переломами ребер и грудины, ушибом легких и рваной раной подбородка. Его пассажир от полученных травм погиб. Водителю иномарки медики оказали помощь непосредственно на месте происшествия, его жизни ничего не угрожает. Обоих водителей проверили на состояние опьянения, они были трезвые.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение). Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Другие аварии в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.

Также мы сообщали, в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Воробьева. Известно, что в результате столкновения сразу шестерых автомобилей травмировался человек.