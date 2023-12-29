Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На трасі Одеса — Рені сталася смертельна ДТП arrow

На трасі Одеса — Рені сталася смертельна ДТП

29 грудня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На трасі Одеса — Рені сталася смертельна ДТП
Зіткнення автівок. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 29 грудня, на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участі вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

 Подробиці дорожньо-транспортної пригоди

Неподалік від села Миколаївка-Новоросійська місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ та рухаючись трасою М-15 у напрямку Сарати, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем МАN.

Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув, а от його двоє пасажирів, госпіталізовані до лікарні з травмами голови. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння — він тверезий.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Наразі встановлюються повні обставини пригоди, а автівку розміщено на штрафмайданчик. 

Інші аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

Також ми повідомляли, в Одесі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася на вулиці Воробйова. Відомо, що у результаті зіткнення одразу шістьох автівок травмувалася людина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі