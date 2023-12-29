На трасі Одеса — Рені сталася смертельна ДТП

Зіткнення автівок. Фото: Нацполіція

Сьогодні зранку, 29 грудня, на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участі вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці дорожньо-транспортної пригоди

Неподалік від села Миколаївка-Новоросійська місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ та рухаючись трасою М-15 у напрямку Сарати, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем МАN.

Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув, а от його двоє пасажирів, госпіталізовані до лікарні з травмами голови. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння — він тверезий.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Наразі встановлюються повні обставини пригоди, а автівку розміщено на штрафмайданчик.

Інші аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

Також ми повідомляли, в Одесі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася на вулиці Воробйова. Відомо, що у результаті зіткнення одразу шістьох автівок травмувалася людина.