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На трассе Одесса — Рени произошло смертельное ДТП

29 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На трассе Одесса — Рени произошло смертельное ДТП
Столкновение автомобилей. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром, 29 декабря, на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности дорожно-транспортного происшествия

Недалеко от села Николаевка-Новороссийская местный житель, управляя автомобилем ВАЗ и двигаясь по трассе М-15 в направлении Сараты, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб, а вот его двое пассажиров, госпитализированные в больницу с травмами головы. Водитель грузовика не пострадал. Его проверили на состояние опьянения — он трезв.

Полицейские начали уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение. Сейчас устанавливаются полные обстоятельства происшествия, а автомобиль размещен на штрафплощадку.

Другие аварии в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.

Также мы сообщали, в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Воробьева. Известно, что в результате столкновения сразу шестерых автомобилей травмировался человек.

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