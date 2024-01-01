На трассах Одесчины появились новые камеры фиксации движения — где именно

Камера фиксации движения на дороге. Фото: Главком

С сегодняшнего дня в Одессе и области начали действовать новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Где заработали камеры

96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора — поселок Монаши,

120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора — поселок Михайловка,

364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора — Одесса.

Отметим, что всего на автодорогах в Украине с 1 января заработают пятьдесят новых автофиксаторов. Тридцать один прибор начнет фиксирование впервые, а девятнадцать возобновят свою работу.

Где найти камеры фотофиксации на дороге

Список всех камер находится в открытом доступе, в частности на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины. Водителя авто о наличии камеры предупреждает ответный знак.

Ограничение скорости в Украине

В пешеходной (жилищной) зоне — 20 км/ч.

В населенных пунктах (городах) разрешена максимальная скорость движения 50 км/ч.

На автодорогах за пределами населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.

Если дорога за городом оборудована разделительной полосой — 110 км/ч.

На автомагистралях допускается скорость 130 км/ч.

Напомним, утром 29 декабря на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.