На трассах Одесчины появились новые камеры фиксации движения — где именно
С сегодняшнего дня в Одессе и области начали действовать новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Где заработали камеры
- 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора — поселок Монаши,
- 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора — поселок Михайловка,
- 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора — Одесса.
Отметим, что всего на автодорогах в Украине с 1 января заработают пятьдесят новых автофиксаторов. Тридцать один прибор начнет фиксирование впервые, а девятнадцать возобновят свою работу.
Где найти камеры фотофиксации на дороге
Список всех камер находится в открытом доступе, в частности на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины. Водителя авто о наличии камеры предупреждает ответный знак.
Ограничение скорости в Украине
- В пешеходной (жилищной) зоне — 20 км/ч.
- В населенных пунктах (городах) разрешена максимальная скорость движения 50 км/ч.
- На автодорогах за пределами населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.
- Если дорога за городом оборудована разделительной полосой — 110 км/ч.
- На автомагистралях допускается скорость 130 км/ч.
Напомним, утром 29 декабря на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.
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