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На трассах Одесчины появились новые камеры фиксации движения — где именно

1 января 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На трассах Одесчины появились новые камеры фиксации движения — где именно
Камера фиксации движения на дороге. Фото: Главком
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С сегодняшнего дня в Одессе и области начали действовать новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Где заработали камеры

  • 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора — поселок Монаши,
  • 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора — поселок Михайловка,
  • 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора — Одесса.

Отметим, что всего на автодорогах в Украине с 1 января заработают пятьдесят новых автофиксаторов. Тридцать один прибор начнет фиксирование впервые, а девятнадцать возобновят свою работу.

Где найти камеры фотофиксации на дороге

Список всех камер находится в открытом доступе, в частности на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины. Водителя авто о наличии камеры предупреждает ответный знак.

Ограничение скорости в Украине

  • В пешеходной (жилищной) зоне — 20 км/ч.
  • В населенных пунктах (городах) разрешена максимальная скорость движения 50 км/ч.
  • На автодорогах за пределами населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.
  • Если дорога за городом оборудована разделительной полосой — 110 км/ч.
  • На автомагистралях допускается скорость 130 км/ч.

Напомним, утром 29 декабря на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.

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