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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области

2 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 2 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы наблюдаются незначительные пробки на молдавской стороне. А вот дорога в Румынию сегодня составит менее четырех часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед молдавским КПП и в пределах национального природного парка. Дорога в Паланку займет сегодня только 1 час и 3 минуты, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин только в пределах Сараты, Сафьян и Татарбунар. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 15 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что на трассах Одесской области появились новые камеры фиксации движения. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.

Также мы рассказали, что с 1 января 2024 существенно подорожали регистрация авто и услуги СЦ МВД. Украинским автолюбителям с начала нового, 2024 года придется платить значительно больше за первую регистрацию автомобиля и за ряд услуг сервисных центров МВД. Например, цена сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения выросла в 32 раза.

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