Ситуація на трасі Одеса - Рені дуже ускладнена

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 15 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини та ДТП біля Паланки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько п'яти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом велика черга.

Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена синім кольором.

Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, за поворотом на село Острівне та у Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне майже не змінились. Вартість бензину А-92 зросла на одну копійку, а ціни на інші марки бензину, автогаз та дизпаливо залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 15 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,02 грн/л;

дизельне пальне — 52,48 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.