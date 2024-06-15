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Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений

15 червня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ситуація на трасі Одеса - Рені дуже ускладнена
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 15 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини та ДТП біля Паланки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько п'яти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом велика черга.

Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений - фото 1
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена синім кольором.

Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений - фото 2
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, за поворотом на село Острівне та у Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений - фото 3
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений - фото 4
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне майже не змінились. Вартість бензину А-92 зросла на одну копійку, а ціни на інші марки бензину, автогаз та дизпаливо залишилась на рівні попереднього дня. 

За даними моніторингового порталу, 15 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,48 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

кордон
затори
Одеса
черги
Одеська область
Одеська ОДА
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