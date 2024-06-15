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Очереди, пробки и ДТП — движение на трассе Одесса — Рени очень затруднено

15 июня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ситуация на трассе Одесса – Рени очень затруднена
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 15 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины и ДТП возле Паланки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около пяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом большая очередь.

Очереди, пробки и ДТП — движение на трассе Одесса — Рени очень затруднено - фото 1
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" очередей на пересечение границы. На картах этот участок обозначен синим цветом.

Очереди, пробки и ДТП — движение на трассе Одесса — Рени очень затруднено - фото 2
Дорога в сторону Староказачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, за поворотом в село Островное и в Криничках. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Очереди, пробки и ДТП — движение на трассе Одесса — Рени очень затруднено - фото 3
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди, пробки и ДТП — движение на трассе Одесса — Рени очень затруднено - фото 4
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее почти не изменились. Стоимость бензина А-92 выросла на одну копейку, а цены на другие марки бензина, автогаза и дизтоплива остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 15 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 —53,02 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,48 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

граница
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Одесса
очереди
Одесская область
Одесская ОГА
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