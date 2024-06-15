Ситуация на трассе Одесса – Рени очень затруднена

Очереди, пробки и ДТП — движение на трассе Одесса — Рени очень затруднено
Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 15 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины и ДТП возле Паланки.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около пяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом большая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" очередей на пересечение границы. На картах этот участок обозначен синим цветом.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, за поворотом в село Островное и в Криничках. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях Украины цены на горючее почти не изменились. Стоимость бензина А-92 выросла на одну копейку, а цены на другие марки бензина, автогаза и дизтоплива остались на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового портала, 15 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,85 грн/л;
- А-95 — 56,22 грн/л;
- А-92 —53,02 грн/л;
- дизельное топливо — 52,48 грн/л;
- сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.
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