Атака на Одещину: ППО збила більшість дронів Shahed

Рятувальники на місці однієї з атак. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч на 20 жовтня російські війська знову атакували Одещину комбінованим ударом ракет і дронів. Сили ППО збили більшість повітряних цілей, однак є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає, служби працюють на місці.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Вночі ворог завдав чергового комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. За словами Олега Кіпера, більшість повітряних цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони, проте є влучання в об’єкти цивільної портової інфраструктури. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, які оперативно гасять рятувальники. Інформації про загиблих чи поранених немає.

Робота ППО

У Повітряних силах уточнили, що під час нічної атаки 20 жовтня сили ППО півдня України знешкодили 15 ударних безпілотників типу Shahed та Гербера. З них 4 БпЛА збили бійці ВМС. Крім того, окупанти випустили по Одещині три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни вчора атакували шахту ДТЕК, майже дві сотні людей були під завалами. Також окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині.