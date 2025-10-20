Відео
Головна Одеса Черговий обстріл Одещини — наслідки нічної атаки

Черговий обстріл Одещини — наслідки нічної атаки

Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:50
Оновлено: 10:39
Атака на Одещину: ППО збила більшість дронів Shahed
Рятувальники на місці однієї з атак. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч на 20 жовтня російські війська знову атакували Одещину комбінованим ударом ракет і дронів. Сили ППО збили більшість повітряних цілей, однак є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає, служби працюють на місці.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Вночі ворог завдав чергового комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. За словами Олега Кіпера, більшість повітряних цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони, проте є влучання в об’єкти цивільної портової інфраструктури. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, які оперативно гасять рятувальники. Інформації про загиблих чи поранених немає.

Робота ППО

У Повітряних силах уточнили, що під час нічної атаки 20 жовтня сили ППО півдня України знешкодили 15 ударних безпілотників типу Shahed та Гербера. З них 4 БпЛА збили бійці ВМС. Крім того, окупанти випустили по Одещині три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни вчора атакували шахту ДТЕК, майже дві сотні людей були під завалами. Також окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
