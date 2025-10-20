Атака на Одесскую область: ПВО сбила большинство дронов Shahed

Спасатели на месте одной из атак. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 20 октября российские войска снова атаковали Одесскую область комбинированным ударом ракет и дронов. Силы ПВО сбили большинство воздушных целей, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет, службы работают на месте.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Последствия атаки

Ночью враг нанес очередной комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. По словам Олега Кипера, большинство воздушных целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны, однако есть попадания в объекты гражданской портовой инфраструктуры. В результате атаки возникло несколько пожаров, которые оперативно тушат спасатели. Информации о погибших или раненых нет.

Работа ПВО

В Воздушных силах уточнили, что во время ночной атаки 20 октября силы ПВО юга Украины обезвредили 15 ударных беспилотников типа Shahed и Гербера. Из них 4 БпЛА сбили бойцы ВМС. Кроме того, оккупанты выпустили по Одесской области три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории временно оккупированного Крыма.

