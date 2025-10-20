Видео
Україна
Очередной обстрел Одесской области — последствия ночной атаки

Очередной обстрел Одесской области — последствия ночной атаки

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 10:50
обновлено: 10:39
Атака на Одесскую область: ПВО сбила большинство дронов Shahed
Спасатели на месте одной из атак. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 20 октября российские войска снова атаковали Одесскую область комбинированным ударом ракет и дронов. Силы ПВО сбили большинство воздушных целей, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет, службы работают на месте.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Последствия атаки

Последствия атаки

Ночью враг нанес очередной комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. По словам Олега Кипера, большинство воздушных целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны, однако есть попадания в объекты гражданской портовой инфраструктуры. В результате атаки возникло несколько пожаров, которые оперативно тушат спасатели. Информации о погибших или раненых нет.

Работа ПВО

В Воздушных силах уточнили, что во время ночной атаки 20 октября силы ПВО юга Украины обезвредили 15 ударных беспилотников типа Shahed и Гербера. Из них 4 БпЛА сбили бойцы ВМС. Кроме того, оккупанты выпустили по Одесской области три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, мы сообщали, что россияне вчера атаковали шахту ДТЭК, почти две сотни людей были под завалами. Также оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру на Сумщине.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
