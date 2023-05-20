Черговий одеський таксист збив собаку та поїхав: водія знайшли

Пес у важкому стані знаходиться у ветлікарні. Фото: телеграм канал GANUL

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У мережі з'явилося відео, де видно, як на території ЖК "Чудо-місто" білий автомобіль марки HONDA збиває трилапого пса. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Інцидент стався ще кілька днів тому, але відео потрапило у соціальні мережі лише в суботу вдень. На записі чітко видно — на прибудинковій території ЖК "Чудо-місто", що на Середньофонтанській вулиці, на проїжджій частині стіл трилапий пес. Водій за кермом білої іномарки збив собаку та протягнув кілька метрів дорогою. Після чого вийшов з машини, відтягнув тварину убік, витер бампер від крові та поїхав далі.

Покарання водієві

Поліцією вже розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Відповідно до цієї статті водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 1 до 3 років.

Вибачення водія

Пізніше в телеграм каналі активіста Дем'яна Ганула з'явилося відео, на якому водій, який збив трилапого пса, просить вибачення.

"Вийшла така ситуація, що я не бачив і поспішав, у результаті зачепив собаку. Мені чесно дуже боляче, що все так вийшло. Пробачте за те, що зробив", - зазначив винуватець події.

Водій також пообіцяв сплатити все лікування собаки. Наразі пес у стабільно тяжкому стані.

Д воровий пес живе на території житлового комплексу від початку його будівництва, місцеві жителі доглядали за ним постійно.

Це вже не перший випадок наїзду собак в Одесі. Так поліцейські розпочали розслідування справи про наїзд на безпритульного пса на вулиці Артилерійській, де водій втік з місця події.