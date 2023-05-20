Наїзд на собаку в Одесі: поліція почала розслідування

Собаку переїхав водій таксі. Фото: Дем’ян Ганул / telegram

В Одесі поліцейські розпочали розслідування справи щодо наїзду на безпритульну собаку. За даними правоохоронців, водій автомобіля "Kia" на смерть збив тварину у дворі житлового комплексу на вулиці Артилерійській і втік з місця події.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Завдяки моніторингу інтернет-ресурсів, поліція знайшла відеопублікацію, що зафіксувала цей інцидент. Під час перевірки інформації, правоохоронці встановили особу водія, який заявив, що не помітив собаку під час руху.

Зараз поліція активно встановлює повні обставини цієї події в рамках провадження, яке розпочато за статтею 299 частини 1 Кримінального кодексу України, що стосується жорстокого поводження з тваринами. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Подробиці наїзду на тварину

В Одесі водій таксі в подвір’ї одного з ЖК переїхав собаку. Тварина була на шляху горе-водія, втім це ніяк не збентежило кермувальника й він проїхався просто по ній.

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Нагадаємо, це не перший випадок, коли кермувальник просто наїжджає на тварину та їде геть. Нещодавно в мережі досить швидко поширилось відео, де водій Mercedes переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та спокійно поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки. Зазначимо, чоловік, який переїхав собаку, запропонував приспати тварину. Стало відомо ім'я зловмисника.