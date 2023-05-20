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Наезд на собаку в Одессе: полиция начала расследование

20 мая 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наезд на собаку в Одессе: полиция начала расследование
Собаку переехал водитель такси. Фото: Демьян Ганул
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе полицейские начали расследование дела о наезде на беспризорную собаку. По данным правоохранителей, водитель автомобиля "Kia" насмерть сбил животное во дворе жилого комплекса на улице Артиллерийской и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Благодаря мониторингу интернет-ресурсов, полиция нашла видеопубликацию, зафиксировавшую этот инцидент. Во время проверки информации, правоохранители установили личность водителя, который заявил, что не заметил собаку во время движения.

Сейчас полиция активно устанавливает полные обстоятельства этого события в рамках производства, начатого по статье 299 части 1 Уголовного кодекса Украины, касающейся жестокого обращения с животными. Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Подробности наезда на животное

В Одессе водитель такси во дворе одного из ЖК переехал собаку. Животное было на пути горе-водителя, впрочем это никак не смутило водителя и он проехался прямо по нему.

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Напомним, это не первый случай, когда водитель просто наезжает на животное и уезжает. Недавно в сети довольно быстро распространилось видео, где водитель Mercedes переехал собаку, подождал еще одного пассажира авто и спокойно поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда открыл дверь, посмотри на страдающее животное и даже не вышел к собаке. Отметим, мужчина, переехавший собаку, предложил усыпить животное. Стало известно имя злоумышленника.

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