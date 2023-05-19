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В Одесі таксист переїхав собаку: відеозапис інциденту

19 травня 2023 11:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі таксист переїхав собаку: відеозапис інциденту
Собаку переїхав водій таксі. Фото: Дем’ян Ганул / telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі водій таксі в подвір’ї одного з ЖК переїхав собаку. Тварина була на шляху горе-водія, втім це ніяк не збентежило кермувальника й він проїхався просто по ній. 

Про це активіст Дем’ян Ганул написав у себе в telegram. 

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"Таксист переїхав собаку, навіть не намагався посигналити, щоб тварина втекла. Мешканці звернулися до поліції, але тим начхати. Розшукується авто чорного кольору з реєстраційним номером ВН 1566 ОМ! Негідника потрібно знайти та покарати", — написав  Дем’ян Ганул. 

Увага! Матеріал нижче містить контент відео 18+

Як додав активіст, за життя собаки наразі борються лікарі. Її стан дуже важкий. 

Нагадаємо, це не перший випадок, коли кермувальник просто наїжджає на тварину та їде геть. Нещодавно в мережі досить швидко поширилось відео, де водій Mercedes переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та спокійно поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки. Зазначимо, чоловік, який переїхав собаку, запропонував приспати тварину. Стало відомо ім'я зловмисника.

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