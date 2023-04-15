Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стало відомо чи зможе ходити собака, яку переїхав Mercedes в Одесі arrow

Стало відомо чи зможе ходити собака, яку переїхав Mercedes в Одесі

15 квітня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо чи зможе ходити собака, яку переїхав Mercedes в Одесі
Собака проходить лікування в одній з ветклінік Одеси. Фото: lora.grigorovaa
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Стало відомо, що після наїзду на Чорнушку, тварина не зможе більше самостійно пересуватись. Собака вже стара, тож лікування проходить досить важко. 

Про це повідомила небайдужа одеситка на сторінці в instagram lora.grigorovaa.

Читайте також:

"Тепер ми можемо сказати, що, на жаль, через її вік, у неї дуже крихкі і слабкі кістки. Вони не можуть протистояти структурі. Тому Чорнушка зможе рухатися лише з інвалідним візком", — розповіла одеситка. 

Також вона додала, що після клініки собака відправиться до Польщі. Там є спеціальна організація, яка дізналась про ситуацію та не змогла залишитись осторонь. Втім це буде не дуже скоро, адже має пройти ще одна операція й реабілітація після неї, ряд аналізів й тільки після цього тварину відвезуть до нового дому. 

Наїзд на собаку: що відомо

В мережі досить швидко поширилось відео, де водій Mercedes переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та спокійно поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки. 

Водій авто спочатку відмовлявся давати гроші на повне лікування тварини. Він оплатив перший день та ще дав 4 тисячі гривень й сказав, що більше не даватиме грошей й сказав: "Давайте просто нову собаку купимо". Втім під натиском громадськості водій авто приїхав у ветклініку та залишив приблизно 55 тисяч гривень на лікування тварини.

Наразі розпочатого провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, зловмисник, який переїхав собаку, запропонував приспати тварину. Стало відомо ім'я зловмисника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB