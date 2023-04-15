Стало відомо чи зможе ходити собака, яку переїхав Mercedes в Одесі

Собака проходить лікування в одній з ветклінік Одеси. Фото: lora.grigorovaa

Стало відомо, що після наїзду на Чорнушку, тварина не зможе більше самостійно пересуватись. Собака вже стара, тож лікування проходить досить важко.

Про це повідомила небайдужа одеситка на сторінці в instagram lora.grigorovaa.

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"Тепер ми можемо сказати, що, на жаль, через її вік, у неї дуже крихкі і слабкі кістки. Вони не можуть протистояти структурі. Тому Чорнушка зможе рухатися лише з інвалідним візком", — розповіла одеситка.

Також вона додала, що після клініки собака відправиться до Польщі. Там є спеціальна організація, яка дізналась про ситуацію та не змогла залишитись осторонь. Втім це буде не дуже скоро, адже має пройти ще одна операція й реабілітація після неї, ряд аналізів й тільки після цього тварину відвезуть до нового дому.

Наїзд на собаку: що відомо

В мережі досить швидко поширилось відео, де водій Mercedes переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та спокійно поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки.

Водій авто спочатку відмовлявся давати гроші на повне лікування тварини. Він оплатив перший день та ще дав 4 тисячі гривень й сказав, що більше не даватиме грошей й сказав: "Давайте просто нову собаку купимо". Втім під натиском громадськості водій авто приїхав у ветклініку та залишив приблизно 55 тисяч гривень на лікування тварини.

Наразі розпочатого провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, зловмисник, який переїхав собаку, запропонував приспати тварину. Стало відомо ім'я зловмисника.