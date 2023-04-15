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Стало известно сможет ли ходить собака, которую переехал Mercedes в Одессе

15 апреля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно сможет ли ходить собака, которую переехал Mercedes в Одессе
Собака проходит лечение в одной из ветклиник Одессы. Фото: lora.grigorovaa
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Стало известно, что после наезда на Чернушку животное не сможет больше самостоятельно передвигаться. Собака уже старая, поэтому лечение проходит довольно тяжело.

Об этом сообщила неравнодушная одесситка на странице в instagram lora.grigorovaa.

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"Теперь мы можем сказать, что, к сожалению, из-за ее возраста, у нее очень хрупкие и слабые кости. Они не могут противостоять структуре. Поэтому Чернушка сможет двигаться только с инвалидной коляской", — рассказала одесситка.

Также она добавила, что после клиники собака отправится в Польшу. Там есть специальная организация, которая узнала ситуацию и не смогла остаться в стороне. Впрочем, это будет не очень скоро, ведь должна пройти еще одна операция и реабилитация после нее, ряд анализов и только после этого животное отвезут в новый дом.

Наезд на собаку: что известно

В сети довольно быстро распространилось видео, где водитель Mercedes переехал собаку, подождал еще одного пассажира авто и спокойно поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда открыл дверь, посмотри на страдающее животное и даже не вышел к собаке.

Водитель авто поначалу отказывался давать деньги на полное лечение животного. Он оплатил первый день и еще дал 4 тысячи гривен и сказал, что больше не будет давать денег и сказал: "Давайте просто новую собаку купим". Впрочем, под натиском общественности водитель авто приехал в ветклинику и оставил примерно 55 тысяч гривен на лечение животного.

В настоящее время начатое производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия. Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет.

Напомним, злоумышленник, переехавший собаку, предложил усыпить животное. Стало известно имя злоумышленника.

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