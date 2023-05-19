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В Одессе таксист переехал собаку: видеозапись инцидента

19 мая 2023 11:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе таксист переехал собаку: видеозапись инцидента
Собаку переехал водитель такси. Фото: Демьян Ганул / telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе водитель такси во дворе одного из ЖК переехал собаку. Животное было прямо на пути горе-водителя, впрочем, это никак не смутило водителя и он проехался прямо по нему.

Об этом активист Демьян Ганул написал у себя в telegram.

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"Таксист переехал собаку, даже не пытался посигналить, чтобы животное убежало. Жители обратились в полицию, но тем плевать. Разыскивается авто черного цвета с регистрационным номером ВН 1566 ОМ! Негодяя нужно найти и наказать", — написал Демьян Ганул.

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Как добавил активист, за жизнь собаки борются врачи. Ее состояние очень тяжелое.

Напомним, это не первый случай, когда водитель просто наезжает на животное и уезжает. Недавно в сети довольно быстро распространилось видео, где водитель Mercedes переехал собаку, подождал еще одного пассажира авто и спокойно поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда открыл дверь, посмотри на страдающее животное и даже не вышел к собаке. Отметим, мужчина, переехавший собаку, предложил усыпить животное. Стало известно имя злоумышленника.

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