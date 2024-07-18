Підпал автівок в Одесі цієї ночі: деталі

Черговий підпал авто в Одесі — які наслідки
В Одесі невідомі не припиняють діяльність щодо підпалів автівок військовослужбовців, зараз такі інциденти трапляються майже не кожного дня. Сьогодні вночі горіли дві машини у Київському районі міста, на місці працювали рятувальники.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Підпал автомобілів військових в Одесі
За даними користувачів соцмереж, випадок стався на розі вулиць Місячної та Бузкової, що у Київському районі міста. В результаті підпалу в автівках вигоріли салони, тріснули вікна за розплавились колеса. Наразі поліція розшукує винних у численних підпалах автівок.
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Ми писали, що в Одесі посилять перевірку транспортних засобів, що використовуються військовими. Відповідні доручення ОВА вже направила командуючим, щоб систематизувати та навести порядок у використанні військового транспорту в місті.
Ми повідомляли, що вчора вночі невідомі підпалили одразу дві машини військовослужбовців в ЖК "Райдужний", на місці працювали рятувальники. Постраждали бус та пікап: в обох автівках розбиті вікна та прогорілий салон, зруйнований корпус та колеса. Палії залишаються невідомими.
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