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В Одесі посилять перевірку військових авто на тлі численних підпалів

17 липня 2024 17:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Підпали авто в Одесі: Кіпер про посилення заходів безпеки
В Одесі невідомі підпалюють авто військовослужбовців. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі останнім часом почастішали випадки підпалів автомобілів, що змушує міську владу вживати додаткових заходів безпеки. Через це у місті буде проведено додаткову перевірку транспортних засобів, що використовуються військовими. 

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег  Кіпер.

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Відповідні доручення вже направлені командуючим, щоб систематизувати та навести порядок у використанні військового транспорту в місті.

"Я не впевнений, що це всі військові. Не всі автомобілі, які їздять містом у військовій формі, належать військовим. Багато хто одягає форму без знаків розпізнавання і просто катається. Тож тепер введено додаткові заходи перевірок, що це за машини", — заявив Олег Кіпер.

Диверсійні акти

Підпали автомобілів можуть бути частиною диверсійних актів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні. На додаток до перевірки військових авто, будуть запроваджені додаткові заходи безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

"Комусь вигідно підпалити дві машини, щоб створити паніку. Як тільки машина загорілася, всі телеграм-канали вже про це повідомляють. Більшу частину інформації ми отримуємо саме з ворожих каналів. Ми знаємо, хто замовник цих підпалів, і працюємо над тим, щоб зупинити їхню діяльність. Наше завдання — забезпечити безпеку міста і регіону", — зазначив очільник Одеської ОВА.

Підпали авто в Одесі

Ми писали, що сьогодні вночі невідомі підпалили одразу дві машини військовослужбовців в ЖК "Райдужний", на місці працювали рятувальники. Постраждали бус та пікап: в  обох автівках розбиті вікна та прогорілий салон, зруйнований корпус та колеса. Палії залишаються невідомими.

Також у Хаджибейському районі спалили одразу дві машини. Окрім цього, тижнем раніше у цьому районі теж підпалили авто. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі. 

Одеса авто Одеська область підпал Новини Одеси документи перевірки Олег Кіпер військовослужбовці

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