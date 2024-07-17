Підпали авто в Одесі: Кіпер про посилення заходів безпеки

В Одесі посилять перевірку військових авто на тлі численних підпалів
В Одесі останнім часом почастішали випадки підпалів автомобілів, що змушує міську владу вживати додаткових заходів безпеки. Через це у місті буде проведено додаткову перевірку транспортних засобів, що використовуються військовими.
Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Відповідні доручення вже направлені командуючим, щоб систематизувати та навести порядок у використанні військового транспорту в місті.
"Я не впевнений, що це всі військові. Не всі автомобілі, які їздять містом у військовій формі, належать військовим. Багато хто одягає форму без знаків розпізнавання і просто катається. Тож тепер введено додаткові заходи перевірок, що це за машини", — заявив Олег Кіпер.
Диверсійні акти
Підпали автомобілів можуть бути частиною диверсійних актів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні. На додаток до перевірки військових авто, будуть запроваджені додаткові заходи безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
"Комусь вигідно підпалити дві машини, щоб створити паніку. Як тільки машина загорілася, всі телеграм-канали вже про це повідомляють. Більшу частину інформації ми отримуємо саме з ворожих каналів. Ми знаємо, хто замовник цих підпалів, і працюємо над тим, щоб зупинити їхню діяльність. Наше завдання — забезпечити безпеку міста і регіону", — зазначив очільник Одеської ОВА.
Підпали авто в Одесі
Ми писали, що сьогодні вночі невідомі підпалили одразу дві машини військовослужбовців в ЖК "Райдужний", на місці працювали рятувальники. Постраждали бус та пікап: в обох автівках розбиті вікна та прогорілий салон, зруйнований корпус та колеса. Палії залишаються невідомими.
Також у Хаджибейському районі спалили одразу дві машини. Окрім цього, тижнем раніше у цьому районі теж підпалили авто. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі.
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