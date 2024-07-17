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В Одессе усилят проверку военных авто на фоне многочисленных поджогов

17 июля 2024 17:41
Верзилова Єлизавета - редактор
Поджоги авто в Одессе: Кипер об усилении мер безопасности
В Одессе неизвестные поджигают авто военнослужащих. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе в последнее время участились случаи поджогов автомобилей, что вынуждает городские власти принимать дополнительные меры безопасности. В связи с этим в городе будет проведена дополнительная проверка используемых военными транспортных средств.

Об этом на прессбрифинге сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Соответствующие поручения уже направлены командующим, чтобы систематизировать и навести порядок использования военного транспорта в городе.

"Я не уверен, что это все военные. Не все автомобили, которые ездят по городу в военной форме, принадлежат военным. Многие одевают форму без знаков распознавания и просто катаются. Поэтому теперь введены дополнительные меры проверок, что это за машины" , — заявил Олег Кипер.

Диверсионные акты

Поджоги автомобилей могут являться частью диверсионных актов, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе. В дополнение к проверке военных авто, будут введены дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Кому выгодно поджечь две машины, чтобы создать панику. Как только машина загорелась, все телеграмм-каналы уже об этом сообщают. Большую часть информации мы получаем именно из вражеских каналов. Мы знаем, кто заказчик этих поджогов, и работаем над тем, чтобы остановить их деятельность. Наша задача — обеспечить безопасность города и региона", — отметил  глава Одесской ОВА.

Поджоги авто в Одессе

Мы писали, что сегодня ночью неизвестные подожгли сразу две машины военнослужащих в ЖК "Радужный", на месте работали спасатели. Пострадали бус и пикап: в обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон, разрушенный корпус и колеса. Палии остаются неизвестными.

Также в Хаджибейском районе сожгли сразу две машины. Кроме этого, неделей ранее в этом районе тоже подожгли авто. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.

Одесса авто Одесская область поджог Новости Одессы документы проверки Олег Кипер военнослужащие

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