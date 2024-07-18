Поджог автомобилей в Одессе этой ночью: детали

Спасатели работают на месте поджога. Фото: соцсети

В Одессе неизвестные не прекращают деятельность по поджогам автомобилей военнослужащих, сейчас такие инциденты случаются почти не каждый день. Сегодня ночью горели две машины в Киевском районе города, на месте работали спасатели.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Поджог автомобилей военных в Одессе

По данным пользователей соцсетей, случай произошел на пересечении улиц Лунной и Сиреневой, что в Киевском районе города. В результате поджога в автомобилях выгорели салоны, треснули окна за расплавившиеся колеса. Полиция разыскивает виновных в многочисленных поджогах автомобилей.

Больше о поджогах авто в Одессе

Мы писали, что в Одессе усилят проверку используемых военными транспортных средств. Соответствующие поручения ОВА уже направила командующим систематизировать и навести порядок в использовании военного транспорта в городе.

Мы сообщали, что вчера ночью неизвестные подожгли сразу две машины военнослужащих в ЖК "Радужный", на месте работали спасатели. Пострадали бус и пикап: в обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон, разрушенный корпус и колеса. Поджигатели остаются неизвестными.