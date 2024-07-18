Поджог автомобилей в Одессе этой ночью: детали

В Одессе авто военных под прицелом — минувшей ночью снова произошел поджог
В Одессе неизвестные не прекращают деятельность по поджогам автомобилей военнослужащих, сейчас такие инциденты случаются почти не каждый день. Сегодня ночью горели две машины в Киевском районе города, на месте работали спасатели.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Поджог автомобилей военных в Одессе
По данным пользователей соцсетей, случай произошел на пересечении улиц Лунной и Сиреневой, что в Киевском районе города. В результате поджога в автомобилях выгорели салоны, треснули окна за расплавившиеся колеса. Полиция разыскивает виновных в многочисленных поджогах автомобилей.
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Мы писали, что в Одессе усилят проверку используемых военными транспортных средств. Соответствующие поручения ОВА уже направила командующим систематизировать и навести порядок в использовании военного транспорта в городе.
Мы сообщали, что вчера ночью неизвестные подожгли сразу две машины военнослужащих в ЖК "Радужный", на месте работали спасатели. Пострадали бус и пикап: в обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон, разрушенный корпус и колеса. Поджигатели остаются неизвестными.
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