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В Одессе авто военных под прицелом — минувшей ночью снова произошел поджог

18 июля 2024 09:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Поджог автомобилей в Одессе этой ночью: детали
Спасатели работают на месте поджога. Фото: соцсети
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе неизвестные не прекращают деятельность по поджогам автомобилей военнослужащих, сейчас такие инциденты случаются почти не каждый день. Сегодня ночью горели две машины в Киевском районе города, на месте работали спасатели.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Поджог автомобилей военных в Одессе

По данным пользователей соцсетей, случай произошел на пересечении улиц Лунной и Сиреневой, что в Киевском районе города. В результате поджога в автомобилях выгорели салоны, треснули окна за расплавившиеся колеса. Полиция разыскивает виновных в многочисленных поджогах автомобилей.

Больше о поджогах авто в Одессе

Мы писали, что в Одессе усилят проверку используемых военными транспортных средств. Соответствующие поручения ОВА уже направила командующим систематизировать и навести порядок в использовании военного транспорта в городе.

Мы сообщали, что вчера ночью неизвестные подожгли сразу две машины военнослужащих в ЖК "Радужный", на месте работали спасатели. Пострадали бус и пикап: в обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон, разрушенный корпус и колеса. Поджигатели остаются неизвестными.

Одесса пожар авто Одесская область поджог Новости Одессы преступление огонь военнослужащие

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