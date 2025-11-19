Відео
Головна Одеса Черговий сказав із одеським ТЦК — призначено перевірку

Черговий сказав із одеським ТЦК — призначено перевірку

Дата публікації: 19 листопада 2025 17:05
Оновлено: 16:54
Затримання велосипедиста в Одесі — реакція ТЦК та СП
Військовослужбовці заштовхують людину в авто. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одесі з’явилося відео, на якому група людей у військовій формі затримує велосипедиста. У регіональному ТЦК та СП вже відреагували на інцидент і призначили службову перевірку. Там наголошують, що походження відео та дії його учасників ще з’ясовують.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного Центру комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також:

Деталі інциденту

У мережі швидко розлетівся ролик, де кілька чоловіків у військових одностроях зупиняють та затримують чоловіка на велосипеді. У ТЦК та СП заявили, що поки не можуть підтвердити, чи є ці люди їхніми військовослужбовцями.

"Для повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин інциденту та ідентифікації учасників ініційовано службову перевірку", — повідомили в установі.

Там додають: якщо причетність співробітників ТЦК та СП буде доведена, негайно відкриють службове розслідування. Діям нададуть правову оцінку, а винних притягнуть до відповідальності згідно із законом. У відомстві також радять обережно ставитися до поширених відео зі "затриманнями" за участю нібито працівників ТЦК. Часто такі ролики, як зазначили там, "базуються на непідтверджених даних або вирваних з контексту фрагментах".

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що одеському ексвійськкому Борисову дозволили залишати місто. Також ми писали, що у Хмельницьку суд визнав незаконною відмову ТЦК та СП у відстрочці брату загиблого військового.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
