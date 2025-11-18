Дозвіл Борисову на виїзд з Одеси — рішення суду

Євген Борисов піж час одного з судових засідань. Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

Суд в Одесі пом’якшив обмеження для ексвійськкома Євгена Борисова, якого судять у кількох кримінальних провадженнях. Тепер він може пересуватися по всій області, хоча раніше мав залишатися в межах міста. Захист наполягає, що це потрібно для зустрічей з адвокатами та проходження медичних процедур. Питання про можливе зняття електронного браслета винесуть на наступні засідання.

Про це повідомило видання "Суспільне Одеса".

Реклама

Читайте також:

Що відомо

Приморський районний суд Одеси дозволив колишньому військкомові Одеської області Євгену Борисову покидати межі міста та вільно пересуватися територією всієї області. Це рішення ухвалили під час розгляду справи щодо перешкоджання діяльності Збройних сил. Адвокат Олександр Маковецький заявив, що його підзахисний має регулярно зустрічатися з адвокатами, частина яких працює поза межами Одеси. Крім того, за його словами, Борисов проходить низку медичних обстежень, зокрема томографію, під час яких електронний браслет заважає лікарям.

Питання щодо тимчасового зняття або відключення електронного браслета під час медичних процедур суд наразі окремо не розглядав. Його мають винести на одне з наступних засідань. Загальна сума застав у трьох із чотирьох кримінальних проваджень щодо Борисова вже перевищує 100 млн грн. 4 листопада у справі про самовільне залишення військової частини за нього внесли понад 20 млн грн — кошти надала приватна компанія.

Які справи розглядають

Приморський суд нині розглядає дві справи: про примусове залишення місця служби та про перешкоджання діяльності ЗСУ. Засідання у першій тривають з 3 жовтня та неодноразово переносилися. Після госпіталізації на одному з засідань Борисов і його адвокати певний час не з’являлися, що змусило суд залучити безоплатного захисника. Спроба перенести розгляд справи до Києва також не вдалася — Верховний Суд відмовив.

Нагадаємо, ми повідомляли, що за начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу. Також ми писали, що на Одещині судили чоловіка, який залив газовим балончиком працівника ТЦК.