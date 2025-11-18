Разрешение Борисову на выезд из Одессы - решение суда

Евгений Борисов во время одного из судебных заседаний. Фото иллюстративное: Суспильне Одесса

Суд в Одессе смягчил ограничения для экс-военкома Евгения Борисова, которого судят по нескольким уголовным производствам. Теперь он может передвигаться по всей области, хотя ранее должен был оставаться в пределах города. Защита настаивает, что это нужно для встреч с адвокатами и прохождения медицинских процедур. Вопрос о возможном снятии электронного браслета вынесут на следующие заседания.

Об этом сообщило издание "Суспильне Одесса".

Что известно

Приморский районный суд Одессы разрешил бывшему военкому Одесской области Евгению Борисову покидать пределы города и свободно передвигаться по территории всей области. Это решение приняли во время рассмотрения дела о препятствовании деятельности Вооруженных сил. Адвокат Александр Маковецкий заявил, что его подзащитный должен регулярно встречаться с адвокатами, часть которых работает за пределами Одессы. Кроме того, по его словам, Борисов проходит ряд медицинских обследований, в частности томографию, во время которых электронный браслет мешает врачам.

Вопрос о временном снятии или отключении электронного браслета во время медицинских процедур суд пока отдельно не рассматривал. Его должны вынести на одно из следующих заседаний. Общая сумма залогов в трех из четырех уголовных производств в отношении Борисова уже превышает 100 млн грн. 4 ноября по делу о самовольном оставлении воинской части за него внесли более 20 млн грн — средства предоставила частная компания.

Какие дела рассматривают

Приморский суд сейчас рассматривает два дела: о принудительном оставлении места службы и о препятствовании деятельности ВСУ. Заседания по первому продолжаются с 3 октября и неоднократно переносились. После госпитализации на одном из заседаний Борисов и его адвокаты некоторое время не появлялись, что заставило суд привлечь бесплатного защитника. Попытка перенести рассмотрение дела в Киев также не удалась — Верховный Суд отказал.

