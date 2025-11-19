Видео
Україна
Главная Одесса Очередной скандал с одесским ТЦК — назначена проверка

Очередной скандал с одесским ТЦК — назначена проверка

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:05
обновлено: 17:14
Задержание велосипедиста в Одессе - реакция ТЦК и СП
Военнослужащие заталкивают человека в авто. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе появилось видео, на котором группа людей в военной форме задерживает велосипедиста. В региональном ТЦК и СП уже отреагировали на инцидент и назначили служебную проверку. Там отмечают, что происхождение видео и действия его участников еще выясняют.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного Центра комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Детали инцидента

В сети быстро разлетелся ролик, где несколько мужчин в военной форме останавливают и задерживают мужчину на велосипеде. В ТЦК и СП заявили, что пока не могут подтвердить, являются ли эти люди их военнослужащими.

"Для полного и объективного выяснения всех обстоятельств инцидента и идентификации участников инициирована служебная проверка", — сообщили в учреждении.

Там добавляют: если причастность сотрудников ТЦК и СП будет доказана, немедленно откроют служебное расследование. Действиям дадут правовую оценку, а виновных привлекут к ответственности по закону. В ведомстве также советуют осторожно относиться к распространенным видео с "задержаниями" с участием якобы работников ТЦК. Часто такие ролики, как отметили там, "базируются на неподтвержденных данных или вырванных из контекста фрагментах".

Напомним, мы сообщали о том, что одесскому экс-военкому Борисову разрешили покидать город. Также мы писали, что в Хмельницком суд признал незаконным отказ ТЦК и СП в отсрочке брату погибшего военного.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
