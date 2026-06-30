Звільнення острова Зміїного на Одещині: хронологія подій

Острів Зміїний, що на Одещині. Фото ілюстративне: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Сьогодні, 30 червня, минає чотири роки від дня, коли російські війська втекли з острова Зміїний на Одещині. Деокупація невеликого клаптика суші у Чорному морі стала однією з найважливіших перемог України у 2022 році, адже зірвала плани Росії встановити повний контроль над північно-західною частиною Чорного моря.

Новини.LIVE сьогодні згадує події довколо острова Зміїного.

Звільнення Зміїного: хронологія подій

Саме на острові Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення пролунала фраза українського прикордонника "Русский военный корабль, иди на***", яка стала символом українського спротиву в усьому світі. 24 лютого 2022 року російський ракетний крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков" висунули гарнізону ультиматум скласти зброю. Після відмови окупанти захопили острів, а українські прикордонники та морські піхотинці потрапили в полон.

Острів Зміїний. Фото: facebook/Arut Papoian

Планування операції

Попри окупацію, вже за кілька тижнів Україна розпочала операцію зі звільнення острова. Планування стартувало ще в середині березня 2022 року. Одним із переломних моментів стало знищення 13 квітня флагмана Чорноморського флоту РФ — ракетного крейсера "Москва". Втрата корабля значно послабила можливості росіян прикривати гарнізон на Зміїному з моря.

Українські прикордонники на острові. Фото: ДПСУ

Втрати РФ на острові Зміїний

Сили оборони розпочали знищення російської інфраструктури на острові. Українські військові регулярно завдавали ударів безпілотниками Bayraktar TB2, авіацією, артилерією та ракетними системами. Було знищено командні пункти, склади боєприпасів, системи протиповітряної оборони "Стріла-10" та "Панцир-С1", радіолокаційні станції, катери типу "Раптор", транспортні засоби й десятки одиниць іншої техніки. Унаслідок ударів Росія втратила також десантний катер типу "Серна", буксир "Василий Бех", який перевозив на острів озброєння та особовий склад, а також бойовий гелікоптер Мі-8.

Зруйнована колона на острові. Фото: ДПСУ

Десант на острові Зміїний

На початку травня українські спецпризначенці ГУР МО та Центру спеціальних операцій "А" СБУ здійснили ризиковану десантну операцію на острові. Попри значні втрати, яких було завдано окупантам, тоді повністю звільнити Зміїний не вдалося. Після цього українське командування змінило тактику й зосередилося на методичному знищенні гарнізону та його логістики.

Військовий йде дорогою на острові Зміїний. Фото: ДПСУ

Звільнення острова

Кульмінацією операції стали масовані удари наприкінці червня. Лише 27 червня українська авіація завдала десятьох ударів по острову, знищивши, зокрема, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Уже в ніч проти 30 червня російський гарнізон поспіхом евакуювався двома швидкісними катерами. Міністерство оборони РФ тоді назвало втечу своїх військових "жестом доброї волі", однак українське командування заявило, що окупанти залишили острів після нищівних ударів Сил оборони.

Через кілька днів українські військові висадилися на Зміїному, провели його зачистку та розмінування. Острів був буквально всіяний мінами, боєприпасами та залишками знищеної російської техніки. 4 липня над Зміїним знову замайорів український прапор. У розмінуванні брали участь і морські піхотинці 35-ї окремої бригади з Одещини.

Зруйнований будинок на острові Зміїний. Фото: ДПСУ

Що відомо про острів Зміїний

Площа Зміїного становить близько 20 гектарів. Острів розташований приблизно за 35 кілометрів від українського узбережжя та контролює підходи до Одеси, гирла Дунаю й важливих міжнародних судноплавних маршрутів. Якби Росія зберегла контроль над ним, вона могла б фактично блокувати українське судноплавство та створити загрозу висадки десанту на узбережжі Одеської області.

Острів Зміїний після деокупації. Фото: ДПСУ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України неодноразово наголошували, що деокупація Зміїного зірвала плани Кремля позбавити Україну статусу морської держави. Саме після звільнення острова вдалося покращити безпекову ситуацію у північно-західній частині Чорного моря та створити умови для відновлення морської логістики й роботи українських портів.

Звільнення полонених, які захищали острів

Новини.LIVE писали, що 1 липня 2022 року, після того, як російські окупанти втекли з острова, вони з літаків двічі атакували фосфорними бомбами Зміїний. У мережі з'явилося відео цього моменту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 31 травня 2024 року після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїного.