Острів Зміїний. Фото: Ліберови

Стало відомо, як сьогодні виглядає острів Зміїний біля узбережжя Одещини. Саме на цьому клаптику землі у Чорному морі відбувалися одні з перших епізодів повномасштабного вторгнення в Україну та було сказана відома в народі фраза про "російський корабель".

Кадри із островом сьогодні поширили фотографи Ліберови.

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Острів Зміїний

На фото, які поширив користувач соцмереж, можна побачити, як виглядає острів Зміїний сьогодні. Уламки знищеної російської техніки ще залишились на цьому клаптику землі, який військові ЗСУ повернули під контроль України у 2022 році. Сьогодні там наші прапори та бійці Сил оборони. А навколо об'єкту ведуть постійне патрулювання катери ВМС.

"Я мріяв туди потрапити кілька років. Насправді ще з моменту, як почув легендарну фразу українського прикордонника, що вказувала напрямок руському воєнному кораблю. Ці слова тоді, в страшному лютому 22-го року, всім нам показали, що навіть попри страх ми можемо та мусимо боротись", — пише користувач соцмереж, який побував на Зміїному.

Залишки техніки. Фото: Ліберови

Знищені установки. Фото: Ліберови

Прапор України. Фото: Ліберови

Захоплення та звільнення Зміїного

24 лютого 2022 року відбулися атаки на острів Зміїний ракетним крейсером "Москва". Тоді ж військовослужбовцям прикордонного загону пригрозили вбивством, якщо вони не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Того ж дня російські окупанти взяли у полон українських службовців ЗСУ, які перед тим оголосили по радіо крилату фразу цієї війни: "Російський військовий корабель, йди на …".

Патрулювання біля острову. Фото: Ліберови

ЗСУ на Зміїному. Фото: Ліберови

Згодом Сили оборони завдали низку нищівних ударів по ВС РФ на Зміїному. А вночі проти 30 червня внаслідок проведеного етапу військової операції росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Для окупантів це означало втрату контролю над частиною акваторії Чорного моря.

Український захисник. Фото: Ліберови

На катері з військовими. Фото: Ліберови

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виведення основних сил флоту РФ з Криму. А також про атаки на південь України.