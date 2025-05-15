Остров Змеиный. Фото: соцсети

Стало известно, как сегодня выглядит остров Змеиный у побережья Одесской области. Именно на этом клочке земли в Черном море происходили одни из первых эпизодов полномасштабного вторжения в Украину и была сказана известная в народе фраза о "российском корабле".

Кадры с островом сегодня распространяются по соцсетям.

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Остров Змеиный

На фото, которые распространил пользователь соцсетей, можно увидеть, как выглядит остров Змеиный сегодня. Обломки уничтоженной российской техники еще остались на этом клочке земли, который военные ВСУ вернули под контроль Украины в 2022 году. Сегодня там наши флаги и бойцы Сил обороны. А вокруг объекта ведут постоянное патрулирование катера ВМС.

"Я мечтал туда попасть несколько лет. На самом деле еще с момента, как услышал легендарную фразу украинского пограничника, которая указывала направление русскому военному кораблю. Эти слова тогда, в страшном феврале 22-го года, всем нам показали, что даже несмотря на страх мы можем и должны бороться", — пишет пользователь соцсетей, который побывал на Змеином.

Остатки техники. Фото: соцсети

Уничтоженные установки. Фото: соцсети

Флаг Украины. Фото: соцсети

Захват и освобождение Змеиного

24 февраля 2022 года состоялись атаки на остров Змеиный ракетным крейсером "Москва". Тогда же военнослужащим пограничного отряда пригрозили убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В тот же день российские оккупанты взяли в плен украинских служащих ВСУ, которые перед тем объявили по радио крылатую фразу этой войны: "Российский военный корабль, иди на ...".

Патрулирование возле острова. Фото: соцсети

ВСУ на Змеином. Фото: соцсети

Впоследствии Силы обороны нанесли ряд сокрушительных ударов по ВС РФ на Змеином. А в ночь на 30 июня в результате проведенного этапа военной операции россияне после 126-дневной оккупации со спешкой эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Для оккупантов это означало потерю контроля над частью акватории Черного моря.

Украинский защитник. Фото: соцсети

На катере с военными. Фото: соцсети

Напомним, недавно мы писали о выводе основных сил флота РФ из Крыма. А также об атаках на юг Украины.