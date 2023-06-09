Чи можлива епідемія холери в Одесі: проаналізували стан води

Кухонний кран. Фото: pixabay

Після вибуху на Каховській гідроелектростанції у соціальних мережах почали з'являтись неправдиві повідомлення про можливе зараження води холерою. Деякі дописи навіть рекомендували використовувати лише кип'ячену воду для миття овочів, фруктів та чищення зубів.

В "Інфоксводоканал" спростували фейки про забруднення води.

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Наразі немає жодних підстав для паніки. Згідно з інформацією, наданою Центром протидії дезінформації РНБО України, фейкові "новини", що поширюються ворожими ресурсами, не мають під собою підстав і спрямовані на дестабілізацію та створення паніки серед населення.

"Що стосується Одеси: джерело водопостачання міста не має відношення ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховській ГЕС", — йдеться в повідомленні.

Підрозділи "Інфоксводоканалу" мають достатні запаси реагентів і працюють у повному обсязі, дотримуючись всіх технологічних вимог. Крім того, європейське обладнання та технології очищення води дозволяють ефективно усувати будь-які кишкові інфекції – як вірусні, так і бактеріальні.

На кожному етапі водопідготовки здійснюється лабораторний контроль за понад 55 показниками цілодобово. Співробітники підприємства перевіряють не тільки річкову воду на забруднення, але й питну воду в різних місцях міста.

Паралельний лабораторний контроль також здійснює державна санітарна служба. Згідно з останніми дослідженнями, питна вода, що подається в Одесі, відповідає всім санітарним вимогам.

Показники якості питної води. Фото: "Інфоксводоканал"

Одеситів закликають не поширювати фейкову та сумнівну інформацію, а довіряти лише офіційним джерелам:

Офіційний сайт "Інфоксводоканалу".

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Крім того, контакт-центр працює цілодобово і готовий надати відповіді на будь-які питання щодо водопостачання та водовідведення.

Зазначимо, одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття з кожною годиною стає все більше. Кореспонденти Новини.LIVE провели інспекцію пляжу.