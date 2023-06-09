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Возможна ли эпидемия холеры в Одессе: проанализировали состояние воды

9 июня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможна ли эпидемия холеры в Одессе: проанализировали состояние воды
Кухонный кран. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После взрыва на Каховской гидроэлектростанции в социальных сетях стали появляться ложные сообщения о возможном заражении холерой. Некоторые сообщения даже рекомендовали использовать только кипяченую воду для мытья овощей, фруктов и чистки зубов.

В "Инфоксводоканале" опровергли фейки о загрязнении воды.

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Пока нет никаких оснований для паники. Согласно информации, предоставленной Центром противодействия дезинформации СНБО Украины, фейковые "новости", распространяемые враждебными ресурсами, не имеют под собой оснований и направлены на дестабилизацию и создание паники среди населения.

"Что касается Одессы: источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Подразделения "Инфоксводоканала" имеют достаточные запасы реагентов и работают в полном объеме, соблюдая все технологические требования. Кроме того, европейское оборудование и технологии очистки воды позволяют эффективно устранять любые кишечные инфекции — как вирусные, так и бактериальные.

На каждом этапе водоподготовки осуществляется лабораторный контроль за более чем 55 показателями круглосуточно. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на загрязнение, но и питьевую воду в разных местах города.

Параллельный лабораторный контроль осуществляет государственная санитарная служба. Согласно последним исследованиям, питьевая вода, подаваемая в Одессе, отвечает всем санитарным требованиям.

характеристики качества питьевой воды. Фото: "Инфоксводоканал"
характеристики качества питьевой воды. Фото: "Инфоксводоканал"

Одесситов призывают не распространять фейковую и сомнительную информацию, а доверять только официальным источникам:

Кроме того, контакт-центр работает круглосуточно и готов предоставить ответы на любые вопросы водоснабжения и водоотведения.

Отметим, одесское побережье сильно запачкалось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусор с каждым часом становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.

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