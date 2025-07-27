Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 28 липня

Одеський кіт. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у понеділок, 28 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опади очікуються лише в області. У регіоні й надалі буде стояти спекотна погода, температура повітря перевищить позначку у 32 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +23...+25 °C, а вдень потеплішає до +30...+32 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а місцями і короткочасний дощ з грозою. Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+25 °C, вдень — від +30 °C до +35 °C, а місцями до +38 °C. На автошляхах області зранку серпанок, видимість 2-4 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.