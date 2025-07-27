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Главная Одесса Спадет ли жара — прогноз погоды в Одессе на завтра

Спадет ли жара — прогноз погоды в Одессе на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 16:40
Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 28 июля
Одесский кот. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в понедельник, 28 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако осадки ожидаются только в области. В регионе и в дальнейшем будет стоять жаркая погода, температура воздуха превысит отметку в 32 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +23...+25 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а местами и кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+25 °C, днем — от +30 °C до +35 °C, а местами до +38 °C. На автодорогах области утром дымка, видимость 2-4 км.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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