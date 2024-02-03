Чи підтримують одесити ідею позбавляти права голосу чоловіків, які виїхали за кордон?

Люди в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Україна уже два роки мужньо протистоїть російській збройній агресії, але з кожним днем це робити дедалі важче. Країні зараз критично не вистачає людей на фронті, щоб провести ротацію та поповнити втрати для подальшого контрнаступу. Тому останніми місяцями ми спостерігаємо, хоч і без офіційного оголошення, посилення мобілізаційних заходів. А громадські дебати все більше зосереджуються на питанні покарання "ухилянтів" та чоловіків, які виїхали за кордон у період війни. З останніх запропонованих ініціатив — позбавлення права голосу таких людей.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів чи підтримують вони таку ідею.

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Одесити проти

На думку опитаних одеситів, українці, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення, повинні мати право голосу, оскільки залишаються громадянами країни, і так само заслуговують на збереження свого голосу виборця. Ба більше, ця позиція має підкріплення в Конституції, яку згадали майже всі відповідачі. Вони наголошують на тому, що не можна порушувати законодавство, навіть у випадку з тими, хто виїхав незаконно.

Кожен має право на вибір

Одеситка Світлана висловила думку, що кожна людина має право на вибір, але зазначила, що обставини виїзду можуть вплинути на розв'язання цього питання.

"Я думаю, що ні. Бо по перше, щоб позбавити громадянства, то потрібні більш вагомі підстави. А по друге, кожна людина має право на вчинок. Інше питання, як вони виїхали: якщо до війни або у них там підтверджений "білий квиток" і так далі, то це нормально. А якщо все ж втікали, я все одно думаю, що ні. Не потрібно бути як діти: ти мене якось образив і я тебе ображу. Я вважаю, що ні не потрібно лишати права голосу таких чоловіків", — каже жінка.

Світлана, проти позбавлення права голосу чоловіків. Фото: Новини.LIVE

У своєму висловлюванні Олена підкреслила, що вона вважає, що право голосу мають всі, хто є громадянами України. Навіть незалежно від обставин, що спонукали їх залишити країну.

"Все залежить від того чи повернуться вони. Я думаю, що всі мають право голосу. Навіть якщо вони покинули Україну у такий скрутний час. Будемо всі гуманними й людяними. Моя думка така", — каже Олена.

Олена, вважає, що всі громадяни мають право голосу. Фото: Новини.LIVE

Анна вважає, що позбавлення громадянства і права голосу потребувало б значних змін у законодавстві. На її думку, це зараз є практично неможливим.

"Та ні звичайно, бо вони все одно громадяни України. Це треба перелопатити всю конституцію, всі закони передивитися, підзаконні акти. Це неможливо", — зазначила жінка.

Анна, впевнена, що зміни у законодавстві наразі є непрактичними. Фото: Новини.LIVE

Ксенія вважає, що немає підстав для позбавлення громадян права голосу, наголошуючи на тому, що вони залишаються громадянами України.

"Ні, тому що вони такі самі громадяни України, чому їх лишати права?", — зауважила одеситка.

Ксенія, каже що немає підстав для позбавлення права голосу. Фото: Новини.LIVE

Ольга підтримала ідею про збереження права голосу для тих, хто є громадянами України. Жінка також вказала на важливість дотримання Конституції країни.

"Мабуть, ні. Вони теж мають право, якщо вони громадяни. Згідно з конституцією — ні, не потрібно їх лишати права голосу", — каже Ольга.

Ольга зазначає що важливе дотримання Конституції. Фото: Новини.LIVE

Дискусії про ухилення від мобілізації

Зазначимо, що раніше ми вже писали, що військовий Микола Мельник висловився проти раніше запропонованих фінансових санкцій для "ухилянтів", натомість запропонував свій варіант покарання для осіб, які уникають мобілізації в Україні та виїхали за кордон. На його думку, таких людей потрібно позбавляти права голосу. Більше інформації читайте за посиланням.

Нагадаємо, народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.

Додамо, на розгляд до Верховної Ради подали оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Його версія суттєво відрізняється від попередньої, зазначаючи позитивні моменти для військовослужбовців. Про те, які нюанси прописані у новому документі розповів адвокат Олексій Шалару.