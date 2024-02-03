Поддерживают ли одесситы идею лишать права голоса уехавших за границу мужчин?

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

Украина уже два года мужественно противостоит российской вооруженной агрессии, но с каждым днем это делать все труднее. Стране сейчас критически не хватает людей на фронте, чтобы провести ротацию и восполнить потери для дальнейшего контрнаступления. Поэтому в последние месяцы мы наблюдаем, хоть и без официального объявления, усиление мобилизационных мер. А общественные дебаты все больше сосредотачиваются на вопросе наказания "уклонистов" и мужчин, уехавших за границу в период войны. По последним предложенным инициативам — лишение права голоса таких людей.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов поддерживают ли они такую идею.

Читайте также:

Одесситы против

По мнению опрошенных одесситов, украинцы, уехавшие за границу во время полномасштабного вторжения, должны иметь право голоса, поскольку остаются гражданами страны, и также заслуживают сохранения своего голоса избирателя. Более того, эта позиция имеет подкрепление в Конституции, которую упомянули почти все респонденты. Они подчеркивают, что нельзя нарушать законодательство, даже в случае с теми, кто уехал незаконно.

Каждый имеет право на выбор

Одесситка Светлана высказала мнение, что каждый человек имеет право на выбор, но отметила, что обстоятельства выезда могут повлиять на решение этого вопроса.

"Я думаю, что нет. Потому что, во-первых, чтобы лишить гражданства нужны более веские основания. А во вторых, каждый человек имеет право на поступок. Другой вопрос, как они уехали: если до войны или у них там подтвержден "белый билет" и так далее, то это нормально. А если все же бежали, я все равно думаю, что нет. Не нужно быть как дети: ты меня как-то обидел и я тебя оскорблю", — говорит женщина.

Светлана против лишения права голоса мужчин. Фото: Новини.LIVE

В своем высказывании Елена подчеркнула, что она считает, что правом голоса обладают всеми, кто являются гражданами Украины. Даже вне зависимости от обстоятельств, побудивших их покинуть страну.

"Все зависит от того вернутся ли они. Я думаю, что все имеют право голоса. Даже если они покинули Украину в такое трудное время. Будем все гуманными и человечными. Мое мнение такое", — говорит Елена.

Елена считает, что все граждане имеют право голоса. Фото: Новини.LIVE

Анна считает, что лишение гражданства и права голоса потребовало бы значительных изменений в законодательстве. По ее мнению, это сейчас практически невозможно.

"Да нет конечно, потому что они все равно граждане Украины. Это надо перелопатить всю конституцию, все законы пересмотреть, подзаконные акты. Это невозможно", — отметила женщина.

Анна уверена, что изменения в законодательстве пока непрактичны. Фото: Новини.LIVE

Ксения считает, что нет оснований для лишения граждан права голоса, отмечая, что они остаются гражданами Украины.

"Нет, потому что они такие же граждане Украины, почему их лишать права?" — заметила одесситка.

Ксения, говорит, что нет оснований для лишения права голоса. Фото: Новини.LIVE

Ольга поддержала идею о сохранении права голоса для граждан Украины. Женщина также отметила важность соблюдения Конституции страны.

"Видимо, нет. Они тоже имеют право, если они граждане. Согласно конституции — нет, не нужно их лишать права голоса", — говорит Ольга.

Ольга отмечает, что важно соблюдение Конституции. Фото: Новини.LIVE

Дискуссии об уклонении от мобилизации

Отметим, что ранее мы уже писали, что военный Николай Мельник высказался против ранее предложенных финансовых санкций для "уклонистов", зато предложил свой вариант наказания для лиц, которые избегают мобилизации в Украине и уехали за границу. По его мнению, таких людей нужно лишать права голоса. Больше информации читайте по ссылке.

Напомним, народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официального "откупа" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.

Добавим, на рассмотрение в Верховную Раду подали обновленный законопроект по мобилизации. Его версия существенно отличается от предыдущей, указывая на положительные моменты для военнослужащих. О том, какие нюансы прописаны в новом документе, рассказал адвокат Алексей Шалару.