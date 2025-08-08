Одесити про санкції Трампа проти Росії: чи варто чекати змін?

Люди на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю спливає термін ультиматуму Дональда Трампа щодо санкцій проти РФ. Президент США неодноразово заявляв про жорсткі дії у відповідь на дії Кремля. Та чи справді санкції будуть? І чи змінять вони щось?

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, чи очікують вони запровадження нових санкцій проти Росії з боку США?

Реклама

Читайте також:

Скептичні настрої

Частина українців скептично оцінює ймовірність нових санкцій. Люди кажуть: останнім часом Захід обережніший у своїх кроках, а США все частіше уникають різких рішень — можливо, через страх перед погрозами Кремля щодо ядерної зброї.

"Я вважаю, що нових санкцій не буде, тому що чомусь американська стратегія в цьому питанні стала якоюсь заляканою. Можливо, їх лякають усі маніпуляції РФ із ядерною зброєю, особливо після останнього повідомлення від Медведєва. Але дуже хочеться вірити, що якось це питання нарешті вирішиться", — відповідає Ксенія.

Одеситка Ксенія про маніпуляції РФ.

Фото: Новини.LIVE

Ці слова добре передають загальний настрій — очікування перемоги залишається, але віра у рішучі дії світових лідерів слабшає. Занадто багато було попереджень, які не мали наслідків.

Санкцій не буде

Інші респонденти ще жорсткіше оцінюють ситуацію. На їхню думку, Трамп просто тягне час — як і в багатьох інших питаннях, пов’язаних із Росією.

"Вважаю, що не будуть. Тому що Трамп тягнутиме далі. Зустрічатиметься, обніматиметься, ще щось робитиме. Діяльність показувати. Скільки Трамп вже при владі? Скільки разів він щось обіцяв? І скільки він з тих, що обіцяв, зробив? Чесно кажучи, не дуже сильно вірю в це", — зазначає Андрій.

Місцевий житель Андрій про санкції.

Фото: Новини.LIVE

Зовнішня політика іноді виглядає скоріше як формальність — рішення приймаються з урахуванням політичних інтересів, а не виключно для досягнення конкретних результатів. Часто те, що демонструють публічно, відрізняється від справжніх мотивів і дій.

"Я думаю, що ні. Це все гра. Тому не будуть відвинути санкції. І вже не вірю в це, зовнішня політика відрізняється від внутрішньої. Тобто розумієте, що це дві різні політики — які для народу одне, а вони роблять собі, як вигідно", — розповідає Олег.

Одесит Олег про розчарування у сьогоднішній політиці

Фото: Новини.LIVE



Ця думка відображає розчарування багатьох, хто відчуває, що реальна політика часто не збігатися з офіційними заявами. Такий підхід послаблює довіру до міжнародних інституцій і знижує очікування від зовнішньополітичних ініціатив.

Санкції – лише формальність

Дехто з опитаних не чекає рішучих дій від нової адміністрації США. Такі респонденти припускають, що санкції, можливо, й з’являться, але вони будуть радше формальні — без справжнього впливу на Кремль. Пояснюють це тим, що подібна практика вже була: Захід багато разів обмежував Росію, але це не зупиняло війну та не змушувало Москву змінити курс.

"Він сам каже, що якщо ці санкції будуть введені, то вони ніякого сенсу не принесуть. Бо вони ніяк не впливають на те, чи змінять в Росії якісь свої рішення. Я думаю, що вони будуть, але вони не будуть настільки жорсткими, про які він казав", – каже місцевий житель Данило.

Одесит Данило про марність санкцій. Фото: Новини.LIVE

Люди зазначають, що Кремль уже давно навчився обходити санкційні обмеження або навіть використовувати їх у своїй пропаганді — мовляв, "Росію бояться і заздрять". Тому якщо нові санкції не будуть кардинально відрізнятися від попередніх, сенсу від них чекати не варто.

Позиція Трампа

Попри побоювання, деякі українці все ж помічають позитивні зрушення. Вони вважають, що навіть пасивна позиція Трампа — вже прогрес у порівнянні з тим, що було раніше. Мовляв, якщо США не захищатимуть Росію, як це було під час попередньої каденції Трампа, то це вже невелика, але важлива перемога.

"Загалом так, а загалом ні. Впливають, звичайно. Загалом зараз санкції і Євросоюз ввів. Це підтримує якось. Якщо Трамп прийняв лінію поведінки, що він перестав хоча б підтримувати і спасати Росію, то це нам безумовно вже допоможе. Навіть його пасивна позиція в бік підтримки України набагато краща, ніж те, що він робив до цього", — каже одеситка Наталія.

Місцева жителька Наталія про пасивну підтримку США

​Фото: Новини.LIVE

Такі думки показують надію на хоча б мінімальну, але стабільну підтримку — якщо не у вигляді зброї чи санкцій, то хоча б у вигляді політичної дистанції від РФ. Люди втомилися від гучних заяв без дій, тому навіть помірна лояльність Заходу розцінюється як сигнал, що Україну ще не списали з порядку денного. У такі складні часи будь-який прояв підтримки має велике значення. Він не лише зміцнює позиції України на міжнародній арені, а й додає наснаги самим українцям.

Раніше ми писали про те, що Путін змінив позицію щодо перемовин через санкції, а також про думки одеситів щодо нової зброї з США.