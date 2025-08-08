Одесситы о санкциях Трампа против России: стоит ли ждать изменений?

Люди на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

В пятницу истекает срок ультиматума Дональда Трампа по санкциям против РФ. Президент США неоднократно заявлял о жестких действиях в ответ на действия Кремля. Но действительно ли санкции будут? И изменят ли они что-то?

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, ожидают ли они введения новых санкций против России со стороны США?

Скептические настроения

Часть украинцев скептически оценивает вероятность новых санкций. Люди говорят: в последнее время Запад осторожнее в своих шагах, а США все чаще избегают резких решений — возможно, из-за страха перед угрозами Кремля относительно ядерного оружия.

"Я считаю, что новых санкций не будет, потому что почему-то американская стратегия в этом вопросе стала какой-то запуганной. Возможно, их пугают все манипуляции РФ с ядерным оружием, особенно после последнего сообщения от Медведева. Но очень хочется верить, что как-то этот вопрос наконец решится", — отвечает Ксения.

Одесситка Ксения о манипуляциях РФ.

Фото: Новини.LIVE

Эти слова хорошо передают общее настроение — ожидание победы остается, но вера в решительные действия мировых лидеров ослабевает. Слишком много было предупреждений, которые не имели последствий.

Санкций не будет

Другие респонденты еще жестче оценивают ситуацию. По их мнению, Трамп просто тянет время — как и во многих других вопросах, связанных с Россией.

"Считаю, что не будут. Потому что Трамп будет тянуть дальше. Будет встречаться, обниматься, еще что-то делать. Деятельность показывать. Сколько Трамп уже у власти? Сколько раз он что-то обещал? И сколько он из тех, что обещал, сделал? Честно говоря, не очень сильно верю в это", — отмечает Андрей.

Местный житель Андрей о санкциях.

Фото: Новини.LIVE

Внешняя политика иногда выглядит скорее как формальность — решения принимаются с учетом политических интересов, а не исключительно для достижения конкретных результатов. Часто то, что демонстрируют публично, отличается от настоящих мотивов и действий.

"Я думаю, что нет. Это все игра. Поэтому не будут отменить санкции. И уже не верю в это, внешняя политика отличается от внутренней. То есть понимаете, что это две разные политики — которые для народа одно, а они делают себе, как выгодно", — рассказывает Олег.

Одессит Олег о разочаровании в сегодняшней политике.

Фото: Новини.LIVE



Это мнение отражает разочарование многих, кто чувствует, что реальная политика часто не совпадать с официальными заявлениями. Такой подход ослабляет доверие к международным институтам и снижает ожидания от внешнеполитических инициатив.

Санкции — лишь формальность

Некоторые из опрошенных не ждут решительных действий от новой администрации США. Такие респонденты предполагают, что санкции, возможно, и появятся, но они будут скорее формальными — без настоящего влияния на Кремль. Объясняют это тем, что подобная практика уже была: Запад много раз ограничивал Россию, но это не останавливало войну и не заставляло Москву изменить курс.

"Он сам говорит, что если эти санкции будут введены, то они никакого смысла не принесут. Потому что они никак не влияют на то, изменят ли в России какие-то свои решения. Я думаю, что они будут, но они не будут настолько жесткими, о которых он говорил", — говорит местный житель Данил.

Одессит Данил о бесполезности санкций. Фото: Новини.LIVE

Люди отмечают, что Кремль уже давно научился обходить санкционные ограничения или даже использовать их в своей пропаганде — мол, "Россию боятся и завидуют". Поэтому если новые санкции не будут кардинально отличаться от предыдущих, смысла от них ждать не стоит.

Позиция Трампа

Несмотря на опасения, некоторые украинцы все же замечают положительные сдвиги. Они считают, что даже пассивная позиция Трампа — уже прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Мол, если США не будут защищать Россию, как это было во время предыдущей каденции Трампа, то это уже небольшая, но важная победа.

"В целом да, а в целом нет. Влияют, конечно. В общем сейчас санкции и Евросоюз ввел. Это поддерживает как-то. Если Трамп принял линию поведения, что он перестал хотя бы поддерживать и спасать Россию, то это нам определенно уже поможет. Даже его пассивная позиция в сторону поддержки Украины намного лучше, чем то, что он делал до этого", — говорит одесситка Наталья.

Местная жительница Наталья о пассивной поддержке США

Фото: Новини.LIVE

Такие мысли показывают надежду на хотя бы минимальную, но стабильную поддержку — если не в виде оружия или санкций, то хотя бы в виде политической дистанции от РФ. Люди устали от громких заявлений без действий, поэтому даже умеренная лояльность Запада расценивается как сигнал, что Украину еще не списали с повестки дня. В такие сложные времена любое проявление поддержки имеет большое значение. Оно не только укрепляет позиции Украины на международной арене, но и придает сил самим украинцам.

