Новорічні ціни на одеському Привозі, що купують до святкового столу і чомусь подорожчала картопля

Чи змінилися ціни на Привозі перед святами та що купують одесити
До Нового року лічені дні, а значить, саме час скласти меню святкового столу та вирушити за покупками. Як завжди, найсвіжіші та найсмачніші продукти на ринку. Ну, а щоб поєднати корисне з приємним, поторгуватися і дізнатися про найсвіжіші новини, а також найкращі рецепти, доведеться йти на "Привоз".
Журналісти Новини. Live відправилися на легендарний ринок, щоб зібрати актуальні ціни на продукти перед Новим роком.
Овочі та фрукти
Від вибору фруктів та овочів на "Привозі" розбігаються очі. Прилавки заповнені як вітчизняною продукцією, так і завезеною з-за кордону. Але одесити обирають більше українські товари — вони трохи дешевші та смачніші. Щодо цін, то порівняно з минулим роком вони зросли, але для цього є об'єктивні причини.
"Напередодні свята в основному беруть помідори (кілограм, можна і три-чотири штуки), чері, огірочки, пару перчиків, салат, мандаринки обов'язково, виноград і обов'язково на новорічний стіл ананас. Загалом, беруть лише потроху. Ціни порівняно з минулим роком, звичайно, виросли, але це вже не від нас залежить, багато що зараз привозиться з-за кордону", — каже продавець Валентина.
- Помідори — 125 грн.
- Огірки Україна — 135 грн.
- Огірки Туреччина — 65 грн.
- Пекінська капуста — 35 грн.
- Цвітна капуста — 70 грн.
- Капуста — 25 грн.
- Брокколі — 180 грн.
- Кабачки Туреччина — 130 грн.
- Баклажан Туреччина — 150 грн.
- Цибуля синя — 100 грн.
- Часник Україна — 150 грн.
- Морквина — 25 грн.
- Буряк — 25 грн.
- Цибуля — 25 грн.
- Картопля — 30 грн.
- Гриби — 150 грн.
- Перець Турецький — 150 грн.
- Перець Україна — 100 грн.
- Гострий перець — 150 грн.
- Яблука — від 25 грн.
- Груша — 65 грн.
- Айва — 150 грн.
- Виноград —150 грн.
Картопля подорожчала — якщо раніше її можна було взяти по 20, то сьогодні за неї просять уже 30 гривень. Причина зрозуміла — цього року її посадили менше, тому доводиться завозити з-за кордону.
"Кажуть, що через відсутність української картоплі буде у нас більше польської, румунської. Тому вітчизняної дуже мало", — зізнається Валентина.
Цитрусові
- Апельсини — 100 грн.
- Мандарини — 90 грн.
- Лимон — 80 грн.
- Грейпфрут — 85 грн.
- Ананас — 250 грн.
- Гранат — 130 грн.
- Авокадо — 60 грн.
Свіжа риба
Ну, і який же "Привоз" без риби? Ряди заповнені одеситами, кожен намагається обрати найкрасивішу рибку на свій новорічний стіл.
"Риба річкова в основному з Дунаю та Дністра, оскільки море закрите. Трохи виловлюють на узмор'ї у Вилковому, морську. Ціни адекватні, нічого не подорожчало, ну ось тільки судак на 20 грн став дорожчим", — розповідає продавець Олена.
- Сом (Арциз) — 150 грн.
- Судак (Вилкове) — 220 грн.
- Лящ — 80 грн.
- Лобань (Вилкове) — 120 грн.
- Товстолобик (Ізмаїл) — від 50 грн.
- Карась — 80 грн.
- Пеленгас (Вилкове) — 100 грн.
- Короп — від 100 грн.
- Окунь — 120 грн.
- Філе — 170 грн.
На "Привозі" вам не лише допоможуть вибрати рибу, а й обов'язково розкажуть, як її краще приготувати. Так, продавець Олена із задоволенням поділилася рецептом рибних котлет, які можуть посісти почесне місце на Новорічному столі.
"Взяти філе, перемолоти, посмажити цибулю і теж перемолоти, булочку, яєчко, зробити котлети, обсмажити — і буде та сама фарширована риба! Це дуже смачно", — зізнається одеситка.
Вартість м'яса
Для тих, хто не уявляє свята без м'ясних страв, обійти м'ясний корпус не вдасться. Продавці наперебій хвалять свій товар, за ціною також можна торгуватися — це особливий вид мистецтва.
"Зараз більше беруть шию, биточок, голяшку беруть, на голубці, на котлети. Що стосується цін, то вони стабільні — "святкових" цін немає. Я ось на Новий рік запікатиму м'ясо, рецепт дуже простий: беру м'ясо, сіль, перець, часник , спеції, гірчицю, майонез, усім цим обмазую і ставлю маринуватися на ніч. У рукаві запікаю півтори години чи годину сорок, залежно від шматка м'яса", — ділиться продавець Тетяна.
Свинина
- Реберця — 100 грн.
- Нашийок — 80 грн.
- Сало — 150 грн.
- Кострець — 190 грн.
- Окіст — 190 грн.
- Підчеревок — 180 грн.
- Лопатка — 180 грн.
- Челогач — 200 грн.
- Відбивна — 220 грн.
- Шия — 230 грн.
Яловичина
- М'ясо без кістки — 250 грн.
- Антрекот — 200 грн.
Ікра та рибний рулет
Який Новий рік без ікри та малосольної риби? Так, до продавчины Світлани від самого ранку можна спостерігати чергу з охочих придбати ці головні атрибути святкового столу.
"Ціна на ікру у мене не змінювалася — 600 грн за 100 грамів (горбуші) та 700 грн за 100 грамів (кити). Вся ікра суха та смачна. Ще у мене найсмачніший рулет із трьох риб — форель, есколара та тунець, вартість 1200 грн. У ній немає харчового клею, тому перш ніж різати, краще трохи підморозити. Ще дуже смачна масляна риба — дуже раджу", — розхвалює Світлана.
Ну, і завершуємо покупки традиційно — зелена цибуля 20, кріп та петрушка 15 грн, кінзу віддають по 25, а редис по 30. Що ж, традиційно на "Привозі" робити покупки — одне задоволення, і знайти тут можна практично все, що потрібно для новорічного столу. Та й ціни нижчі, ніж переважно по місту.
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