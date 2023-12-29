Новорічні ціни на одеському Привозі, що купують до святкового столу і чомусь подорожчала картопля

Одесити купують продукти на "Привозі" Фото: Новини.

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

До Нового року лічені дні, а значить, саме час скласти меню святкового столу та вирушити за покупками. Як завжди, найсвіжіші та найсмачніші продукти на ринку. Ну, а щоб поєднати корисне з приємним, поторгуватися і дізнатися про найсвіжіші новини, а також найкращі рецепти, доведеться йти на "Привоз".

Журналісти Новини. Live відправилися на легендарний ринок, щоб зібрати актуальні ціни на продукти перед Новим роком.

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Овочі та фрукти

Від вибору фруктів та овочів на "Привозі" розбігаються очі. Прилавки заповнені як вітчизняною продукцією, так і завезеною з-за кордону. Але одесити обирають більше українські товари — вони трохи дешевші та смачніші. Щодо цін, то порівняно з минулим роком вони зросли, але для цього є об'єктивні причини.

"Напередодні свята в основному беруть помідори (кілограм, можна і три-чотири штуки), чері, огірочки, пару перчиків, салат, мандаринки обов'язково, виноград і обов'язково на новорічний стіл ананас. Загалом, беруть лише потроху. Ціни порівняно з минулим роком, звичайно, виросли, але це вже не від нас залежить, багато що зараз привозиться з-за кордону", — каже продавець Валентина.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.

Помідори — 125 грн.

Огірки Україна — 135 грн.

Огірки Туреччина — 65 грн.

Пекінська капуста — 35 грн.

Цвітна капуста — 70 грн.

Капуста — 25 грн.

Брокколі — 180 грн.

Кабачки Туреччина — 130 грн.

Баклажан Туреччина — 150 грн.

Цибуля синя — 100 грн.

Часник Україна — 150 грн.

Морквина — 25 грн.

Буряк — 25 грн.

Цибуля — 25 грн.

Картопля — 30 грн.

Гриби — 150 грн.

Перець Турецький — 150 грн.

Перець Україна — 100 грн.

Гострий перець — 150 грн.

Яблука — від 25 грн.

Груша — 65 грн.

Айва — 150 грн.

Виноград —150 грн.

Ціна на помідори та перець. Фото: Новини.

Люди біля прилавка з овочами. Фото: Новини.

Картопля подорожчала — якщо раніше її можна було взяти по 20, то сьогодні за неї просять уже 30 гривень. Причина зрозуміла — цього року її посадили менше, тому доводиться завозити з-за кордону.

"Кажуть, що через відсутність української картоплі буде у нас більше польської, румунської. Тому вітчизняної дуже мало", — зізнається Валентина.

Прилавок з цитрусовими та фруктами. Фото: Новини.

Цитрусові

Апельсини — 100 грн.

Мандарини — 90 грн.

Лимон — 80 грн.

Грейпфрут — 85 грн.

Ананас — 250 грн.

Гранат — 130 грн.

Авокадо — 60 грн.

Свіжа риба

Ну, і який же "Привоз" без риби? Ряди заповнені одеситами, кожен намагається обрати найкрасивішу рибку на свій новорічний стіл.

"Риба річкова в основному з Дунаю та Дністра, оскільки море закрите. Трохи виловлюють на узмор'ї у Вилковому, морську. Ціни адекватні, нічого не подорожчало, ну ось тільки судак на 20 грн став дорожчим", — розповідає продавець Олена.

Продавчиня Олена. Фото: Новини.

Сом (Арциз) — 150 грн.

Судак (Вилкове) — 220 грн.

Лящ — 80 грн.

Лобань (Вилкове) — 120 грн.

Товстолобик (Ізмаїл) — від 50 грн.

Карась — 80 грн.

Пеленгас (Вилкове) — 100 грн.

Короп — від 100 грн.

Окунь — 120 грн.

Філе — 170 грн.

Риба на прилавку. Фото: Новини.

На "Привозі" вам не лише допоможуть вибрати рибу, а й обов'язково розкажуть, як її краще приготувати. Так, продавець Олена із задоволенням поділилася рецептом рибних котлет, які можуть посісти почесне місце на Новорічному столі.

"Взяти філе, перемолоти, посмажити цибулю і теж перемолоти, булочку, яєчко, зробити котлети, обсмажити — і буде та сама фарширована риба! Це дуже смачно", — зізнається одеситка.

Риба на прилавку. Фото: Новини.

Вартість м'яса

Для тих, хто не уявляє свята без м'ясних страв, обійти м'ясний корпус не вдасться. Продавці наперебій хвалять свій товар, за ціною також можна торгуватися — це особливий вид мистецтва.

"Зараз більше беруть шию, биточок, голяшку беруть, на голубці, на котлети. Що стосується цін, то вони стабільні — "святкових" цін немає. Я ось на Новий рік запікатиму м'ясо, рецепт дуже простий: беру м'ясо, сіль, перець, часник , спеції, гірчицю, майонез, усім цим обмазую і ставлю маринуватися на ніч. У рукаві запікаю півтори години чи годину сорок, залежно від шматка м'яса", — ділиться продавець Тетяна.

Продавець Тетяна біля прилавка. Фото: Новини.

Свинина

Реберця — 100 грн.

Нашийок — 80 грн.

Сало — 150 грн.

Кострець — 190 грн.

Окіст — 190 грн.

Підчеревок — 180 грн.

Лопатка — 180 грн.

Челогач — 200 грн.

Відбивна — 220 грн.

Шия — 230 грн.

Свинина та сало на прилавку. Фото: Новини.

Яловичина

М'ясо без кістки — 250 грн.

Антрекот — 200 грн.

Ікра та рибний рулет

Який Новий рік без ікри та малосольної риби? Так, до продавчины Світлани від самого ранку можна спостерігати чергу з охочих придбати ці головні атрибути святкового столу.

"Ціна на ікру у мене не змінювалася — 600 грн за 100 грамів (горбуші) та 700 грн за 100 грамів (кити). Вся ікра суха та смачна. Ще у мене найсмачніший рулет із трьох риб — форель, есколара та тунець, вартість 1200 грн. У ній немає харчового клею, тому перш ніж різати, краще трохи підморозити. Ще дуже смачна масляна риба — дуже раджу", — розхвалює Світлана.

Світлана у своєму магазині. Фото: Новини.

Ікра на новий рік. Фото: Новини.

Рибні рулети від Світлани Фото: Новини.

Ну, і завершуємо покупки традиційно — зелена цибуля 20, кріп та петрушка 15 грн, кінзу віддають по 25, а редис по 30. Що ж, традиційно на "Привозі" робити покупки — одне задоволення, і знайти тут можна практично все, що потрібно для новорічного столу. Та й ціни нижчі, ніж переважно по місту.