Ціни на продукти напередодні Нового року виросли, чи помітили це одесити?

Одесити на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Головне на свята — це, звичайно, накрити стіл. Ось тільки з кожним роком дотриматися традиції стає все складніше, адже ціни не стоять на місці, особливо напередодні Нового року.

Наскільки відчутно зросли ціни для одеситів, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Ціни лякають

Вартість продуктів почала зростати ще до настання святкового періоду, основна причина — закінчення збирання овочів та фруктів на полях. Зараз все, що є на прилавках магазинів, або з холодильних камер, або завезені з-за кордону. Та й традиційне, так би мовити, новорічне подорожчання теж має місце, тим більше зараз, коли в країні війна — це не залишилося не поміченим з боку одеситів.

"Все подорожчало. Дорого все, що на Привозі, що в магазинах, боїшся заходити туди", — каже Антоніна.

"Мені здається, ціна на продукти як були, так і залишилися — такими ж великими", — зазначає Ірина.

Ірина вважає, що ціни як були, так і залишилися високими. Фото: Новини.LIVE

Щоб хоч якось заощаджувати напередодні свят, одесити навчилися робити свої закупівлі заздалегідь. Залишається потім докупити дрібниці, але загалом кілька гривень вдається зберегти. Для пенсіонерів це суттєво. Підвищення цін відчувають і ті, хто працює сьогодні.

"Як зазвичай, все дорого. Я перед самим Новим роком не ходжу нічого купувати, закуповуюсь раніше — виходить дешевше трохи", — зазначає Валентина Дмитрівна.

"Звичайно, видно, що ціни підвищилися, але ж воно зрозуміло — війна. Для мене поки що це підвищення є прийнятним", — зізнається Ірина.

За словами Ірини, зростання цін можна пояснити війною. Фото: Новини.LIVE

Приємного мало

Для працюючих молодих людей, у яких не так багато вільного часу, зростання цін не таке помітне. Багато хто взагалі його на собі не відчув. Одеситка Ірина каже, що загалом продукти на святковому тижні коштують так само, як і кілька тижнів тому, єдине, що стало дорожчим, це цитрусові.

"Я б сказала, що особливо не помітила, щоби піднялася ціна на якісь продукти. Єдине, що, може, там на цитрусові щось піднялося, але можна якось і без цитрусових обійтися", — резюмує Ірина.

Одеситка Ірина не помітила зростання цін. Фото: Новини.LIVE

За словами Владислава, порівняно з минулим роком вартість продуктів зросла, і значно. Так, ті, хто працюють, можуть їх купувати, хоча не варто забувати, що зарплати у нас не встигають за цінами в магазинах.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то ціни десь на 20% стали більшими. Такі ціни терпіти можна, але трохи неприємно", — каже Владислав.

За словами Владислава, ціни на продукти зросли суттєво. Фото: Новини.LIVE

Підсумовуючи, можна зазначити, що більшість одеситів відчули, як зростають ціни на продукти напередодні Різдва та Нового року. Але в цьому є закономірність, адже попит збільшується, і часто в кілька разів, а, як відомо, попит народжує пропозиції та підвищення цін.