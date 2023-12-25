Скільки коштуватиме відпочинок в Одесі на Новий рік, якщо знімати номер у готелі, квартиру або хостел.

Новорічна ялинка на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

До Нового року залишилося зовсім небагато, а отже вже час визначитися, де, а головне з ким, проводити святкову ніч. Якщо набридли домашні посиденьки та хочеться кудись втекти, наприклад до моря, щоб почути першого числа шум прибою, то всі дороги ведуть саме до Одеси. Ось тільки з орендою житла варто поквапитися: пропозиції поки що є, але їхня кількість зменшується, та й ціни різні — все залежить від ваших запитів.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни по готелях та квартирах в Одесі на новорічну ніч.

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Одеса, звичайно, не Буковель, але здивувати теж може, тим більше у новорічну ніч. Для любителів розкоші свої двері із задоволенням відчинять п'ятизіркові готелі. Але варто бути готовим до того, що вартість за одну ніч буде дуже вражати. Так, наприклад, один із найстаріших готелів міста "Бристоль", що розташований прямо в центрі, за два квартали від головної вулиці Дерибасівської, пропонує найдешевший номер на двох за 4439 гривень. При цьому номер стандарт коштуватиме вже 5691 грн.

Вартість номерів у готелі. Фото: скриншот із сайту

Ну, якщо гроші взагалі не проблема, то в цьому ж готелі вам можуть запропонувати президентський люкс. У вашому розпорядженні буде цілих 84 квадратні метри з просторою вітальнею та балконом, що відкриває гарну панораму на центральні вулиці Одеси. Також передбачені робочий кабінет, спальня та ванна кімната з джакузі. Вартість цього задоволення — 21 338 гривень.

Вартість президентського номера. Фото: скриншот із сайту

Якщо ж до душі більше шум моря замість гулу машин, то тоді вам у "Немо". Готель розташований прямо на березі, біля знаменитого пляжу Ланжерон. Тут найдешевший стандартний номер, правда з видом на паркову зону, коштуватиме вам 7200 гривень за ніч — це майже на 3 тисячі більше, ніж у попередньому готелі. Однак на сайті зазначається, що зняти можна мінімум на 5 діб.

Вартість та інтер'єр стандартного номера. Фото: скриншот із сайту

Є в Немо і представницькі люксові номери з терасою та видом на море вартістю 16 400 гривень. Окрім шикарного виду пропонується ще й джакузі в номері та двоспальне ліжко.

Вартість люксового номера. Фото: скриншот із сайту

Ну а якщо зовсім шиканути, то тоді до ваших послуг президентський люкс з видом на море в цьому ж готелі. Оскільки на добу він не здається, а пропонується мінімум на три ночі, то віддати за нього доведеться 73 200 гривень, або майже 24,5 тисячі гривень за ніч.

Вартість президентського номера. Фото: скриншот із сайту

Варіанти для середнього класу

Звичайно, можна вибрати і менш дешеві готелі, та умови будуть не такими пафосними й до центру доведеться діставатися транспортом, у кращому випадку море буде в пішій доступності. Але вдасться зекономити. Так, згідно з міжнародною системою Booking, зняти в Одесі номер на новорічну ніч можна від 2 тисяч гривень.

Пропозиції по готелях в Одесі. Фото: скриншот із сайту

Дешевший варіант — винайняти квартиру. Вартість залежатиме від стану житла та його місця розташування. Так, ціни стартують від 490 гривень за добу, а ось кінцеву суму можна прорахувати лише з огляду на ваші фантазії, адже на ринку можна знайти й елітні будинки.

Ціна та інтер'єр у квартирі. Фото: скриншот із сайту

Але найбюджетніший варіант — це, звичайно, хостел. Так, два ліжко-місця коштуватимуть вам у новорічну ніч у 400 гривень, або по 200 гривень з особи. Піша доступність до центру та все необхідне додається. Цей варіант ідеально підійде тим, хто хоче змінити обстановку та при цьому заощадити гроші.

Ціна та інтер'єр у хостелі. Фото: скриншот із сайту

Хай там як, пам'ятки Одеси безплатні, атмосферою міста можна буде підзарядитись, незалежно від того, де ви зупинитесь — у шикарному готелі або в хостелі. Головне в новорічну ніч, щоб поряд були ті, хто вам близький за духом та настроєм, тоді будь-яке свято буде щасливим.