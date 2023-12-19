Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Возможна ли отсрочка при военном положении по религиозным убеждениям — объяснение адвоката arrow

Возможна ли отсрочка при военном положении по религиозным убеждениям — объяснение адвоката

19 декабря 2023 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Возможна ли альтернативная служба во время войны, если религия не позволяет брать оружие ответ адвоката.
Украинцы стоят в церкви на службе. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

До полномасштабного вторжения со стороны России молодым людям, которым по религиозным убеждениям нельзя было брать оружие в руки, предлагалось пройти службу в альтернативном режиме. Правда, срок, если говорить о срочной службе, увеличивался с 9 месяцев до 1,5 лет. Однако военное положение внесло свои коррективы.

Возможна ли альтернативная служба сейчас, во время войны? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат ЮК "Мережа права" Андрей Кириленко.

Читайте также:

На усмотрение ТЦК

Конституция Украины четко прописывает, что защита Отечества, независимости, территориальной целостности, а также уважение государственных символов обязательны для всех граждан. Кроме этого, в ней закреплены права, запрещающие дискриминацию по религиозным признакам. Таким образом, сегодня люди по религиозным убеждениям не освобождаются от мобилизации.

"Если говорить категорически, то священнослужители и лица, считающие по религиозным мотивам, что они не могут проходить военную службу, не имеют права на отсрочку от мобилизации на период военного положения. Я могу отметить, что это должно учитываться в центрах комплектования в качестве мобилизационного распоряжения для такого священнослужителя или военнообязанного, то есть каким образом он сможет помочь войску или будет ли он полезен", — отметил Андрей Кириленко.

Адвокат Андрей Кириленко. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, уже по усмотрению ТЦК может быть определено, где будет нести службу военнообязанный с учетом его религиозных взглядов. Ну, а для того, чтобы доказать, что мужчина действительно верующий, он должен предоставить документ о своей принадлежности к той или иной епархии.

Религиозные общины

Следует учитывать, что далеко не все религиозные общины признаются в Украине и имеют право выдавать документы, в частности для несения альтернативной службы. Еще в 1999 году Кабинет Министров Украины утвердил список религиозных организаций, имеющих юридическую силу в нашей стране. Ознакомиться с ними можно, открыв постановление 2066.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что мобилизация женщин в Украине может произойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме