Возможна ли альтернативная служба во время войны, если религия не позволяет брать оружие ответ адвоката.

Украинцы стоят в церкви на службе. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

До полномасштабного вторжения со стороны России молодым людям, которым по религиозным убеждениям нельзя было брать оружие в руки, предлагалось пройти службу в альтернативном режиме. Правда, срок, если говорить о срочной службе, увеличивался с 9 месяцев до 1,5 лет. Однако военное положение внесло свои коррективы.

Возможна ли альтернативная служба сейчас, во время войны? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат ЮК "Мережа права" Андрей Кириленко.

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На усмотрение ТЦК

Конституция Украины четко прописывает, что защита Отечества, независимости, территориальной целостности, а также уважение государственных символов обязательны для всех граждан. Кроме этого, в ней закреплены права, запрещающие дискриминацию по религиозным признакам. Таким образом, сегодня люди по религиозным убеждениям не освобождаются от мобилизации.

"Если говорить категорически, то священнослужители и лица, считающие по религиозным мотивам, что они не могут проходить военную службу, не имеют права на отсрочку от мобилизации на период военного положения. Я могу отметить, что это должно учитываться в центрах комплектования в качестве мобилизационного распоряжения для такого священнослужителя или военнообязанного, то есть каким образом он сможет помочь войску или будет ли он полезен", — отметил Андрей Кириленко.

Адвокат Андрей Кириленко. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, уже по усмотрению ТЦК может быть определено, где будет нести службу военнообязанный с учетом его религиозных взглядов. Ну, а для того, чтобы доказать, что мужчина действительно верующий, он должен предоставить документ о своей принадлежности к той или иной епархии.

Религиозные общины

Следует учитывать, что далеко не все религиозные общины признаются в Украине и имеют право выдавать документы, в частности для несения альтернативной службы. Еще в 1999 году Кабинет Министров Украины утвердил список религиозных организаций, имеющих юридическую силу в нашей стране. Ознакомиться с ними можно, открыв постановление 2066.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что мобилизация женщин в Украине может произойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.