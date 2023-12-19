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Чи можлива відстрочка при воєнному стані з релігійних переконань — пояснення адвоката

19 грудня 2023 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Чи можлива альтернативна служба під час війни, якщо релігія не дозволяє брати зброю — відповідь адвоката.
Українці стоять у церкві на службі. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

До повномасштабного вторгнення з боку Росії молодим людям, яким за релігійними переконаннями не можна було брати зброю в руки, пропонувалося пройти службу в альтернативному режимі. Щоправда, термін, якщо говорити про строкову службу, збільшувався з 9 місяців до 1,5 року. Проте воєнний стан вніс свої корективи.

Чи можлива альтернативна служба зараз, під час війни? Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів адвокат ЮК "Мережа права" Андрій Кириленко.

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На розсуд ТЦК

Конституція України чітко прописує, що захист Вітчизни, незалежності, територіальної цілісності, а також повага державних символів є обов'язковими для всіх громадян. Окрім цього, у ній закріплені права, які забороняють дискримінацію за релігійними ознаками. Таким чином, сьогодні особи з релігійних переконань не звільняються від мобілізації.

"Якщо казати категорично, то священнослужителі та особи, які вважають за релігійними мотивами, що вони не можуть проходити військову службу, не мають право на відстрочку від мобілізації на період воєнного стану.  Я можу зазначити, що це повинно враховуватися в центрах комплектування в якості мобілізаційного розпорядження для такого священнослужителя або військовозобов'язаного, тобто яким чином він зможе допомогти війську або чи буде він корисним", — зазначив Андрій Кириленко.

Адвокат Андрій Кириленко. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, вже на розсуд ТЦК може бути визначено, де саме нестиме службу військовозобов'язаний з урахуванням його релігійних поглядів. Ну, а для того, щоб довести, що чоловік справді вірянин, він має надати документ про свою належність до тієї чи іншої єпархії.

Релігійні громади

Варто враховувати, що далеко не всі релігійні громади визнаються в Україні та мають право видавати документи, зокрема для несення альтернативної служби. Ще 1999 року Кабінет Міністрів України затвердив перелік релігійних організацій, які мають юридичну силу в нашій країні. Ознайомитися з ними можна, відкривши постанову 2066.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони. 

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