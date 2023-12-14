У якому віці молоді люди в Україні мають стати на облік у ТЦК і що буде якщо цього не зробити — адвокат

Школярі в укритті під час тривоги. Фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року, молоді люди, які досягли 17-річного віку, мають стати на облік до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На навчальні заклади покладається обов'язок передачі даних учнів до ТЦК. Однак це не означає, що підліткам не дадуть виїхати із країни після школи. Проте є нюанси.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів адвокат ЮК "Мережа права" Андрій Кириленко.

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Постановка на облік

Головним завданням постановки на облік до ТЦК насамперед є складання списку військовозобов'язаних у тому чи іншому районі. Крім цього, проведення якісного стану призовників, військовозобов'язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави. А також організація своєчасного бронювання військовозобов'язаних у період мобілізації та при воєнному стані. Таким чином, всі молоді люди на момент досягнення 17 років мають стати на військовий облік. Однак це зовсім не означає, що можуть виникнути проблеми при перетині кордону. Обмеження виїзду з території України починають діяти лише з 18 років.

"Сам по собі факт постановки на військовий облік в центрі комплектування не може бути підставою для заборони виїзду за кордон. Крім цього, само по собі немає прив'язки до 17-річного віку та обов'язку проходити якусь фізичну або військову підготовку", — наголосив адвокат Андрій Кириленко.

Адвокат Андрій Кириленко. Фото: Новини.LIVE

Яка відповідальність

Але є нюанс: при перетині кордону можуть вимагати приписне свідоцтво, якщо такого не буде, то випишуть штраф за адмінпорушення. До речі, за не постановку на облік загрожує штраф у розмірі 30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі повторного порушення сума збільшується вже з 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт до одного року. Якщо вже й це не допомогло, то згідно із 337 статтею Кримінального кодексу України, молодій людині може загрожувати термін від 3 до 5 років.

Нагадаємо, станом на початок грудня до лав Збройних сил України мобілізувалися 104 депутати міських та селищних рад Одеської області. Відомо, що частина з них обіймає офіцерські звання через попередній досвід служби.