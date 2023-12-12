У ТЦК розповіли про видачу повісток у громадському транспорті

Видача повістки. Фото: google.com

Вчора в Одесі розгорівся черговий скандал повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент та зазначили, що такі дії є цілком законними.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса розповів начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко.

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"На території Одеської області діють відповідні обмеження воєнного часу, тож дії військкоматів цілком в рамках закону", — сказав Охріменко.

Крім того, голова ОТЦК зазначив, що представники центрів комплектування мають повне право зупинити транспортний засіб у будь-якому місці, а не лише на блокпостах.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, у мережі шириться чергове відео, як в Одесі працівники ТЦК вивели з маршрутного таксі чоловіків призовного віку для "постановки на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста.

Також ми писали, що у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.

Додамо, станом на початок грудня до лав Збройних сил України мобілізувалися 104 депутати міських та селищних рад. Одеської області. Відомо, що частина з них обіймає офіцерські звання через попередній досвід служби.