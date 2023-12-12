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В ТЦК рассказали о выдаче повесток в общественном транспорте

12 декабря 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ТЦК рассказали о выдаче повесток в общественном транспорте
Выдача повестки. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко.

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"На территории Одесской области действуют соответствующие ограничения военного времени, поэтому действия военкоматов целиком в рамках закона", — сказал Охрименко.

Кроме того, глава ОТЦК отметил, что представители центров комплектования имеют полное право остановить транспортное средство в любом месте, а не только на блокпостах.

Скандалы из ТЦК

Напомним, в сети распространяется очередное видео, как в Одессе работники ТЦК вывели из маршрутного такси мужчин призывного возраста для "постановки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.

Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Добавим, по состоянию на начало декабря в ряды Вооруженных сил Украины мобилизовались 104 депутата городских и поселковых советов. Одесская область. Известно, что часть из них занимает офицерские звания из-за предыдущего опыта службы.

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