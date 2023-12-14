В каком возрасте молодые люди в Украине должны стать на учет в ТЦК и что будет, если этого не сделать — адвокат

Школьники в укрытии во время тревоги. Фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года, молодые люди, достигшие 17-летнего возраста, должны стать на учет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. На учебные заведения возлагается обязанность передачи данных учащихся в ТЦК. Однако это не значит, что подросткам не дадут уехать из страны после школы. Однако есть нюансы.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат ЮК "Сеть права" Андрей Кириленко.

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Постановка на учет

Главной задачей постановки на учет в ТЦК в первую очередь является составление списка военнообязанных в том или ином районе. Кроме того, проверка качественного состояния призывников, военнообязанных и резервистов для их эффективного использования в интересах обороны и национальной безопасности государства. А также организация своевременного бронирования военнообязанных в период мобилизации и военного положения. Таким образом, все молодые люди на момент достижения 17 лет должны встать на военный учет. Однако это совсем не означает, что могут возникнуть проблемы при пересечении границы. Ограничения выезда с территории Украины начинают действовать только через 18 лет.

"Сам по себе факт постановки на военный учет в центре комплектования не может являться основанием для запрета выезда за границу. Кроме этого, само по себе нет привязки к 17-летнему возрасту и обязанности проходить какую-либо физическую или военную подготовку", — подчеркнул адвокат Андрей Кириленко.

Адвокат Андрей Кириленко. Фото: Новини.LIVE

Какая ответственность

Но есть нюанс: при пересечении границы могут потребовать приписное свидетельство, если такового не будет, выпишут штраф за админнарушение. Кстати, за не постановку на учет грозит штраф в размере 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае повторного нарушения сумма увеличивается уже с 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ до одного года. Если уже и это не помогло, то согласно статье 337 Уголовного кодекса Украины, молодому человеку может грозить заключение от 3 до 5 лет.

Напомним, по состоянию на начало декабря в ряды Вооруженных сил Украины мобилизовались 104 депутата городских и поселковых советов Одесской области. Известно, что часть из них имеет офицерские звания из-за предыдущего опыта службы.