Доля зернового альтернативного шляху після того, як Росія змінила тактику атак портової інфраструктури

Чи зможе працювати альтернативний зерновий коридор — думка політолога
Росія всіма силами намагається замкнути Україну в морську блокаду. Після виходу із зернової угоди росіяни вже неодноразово намагалися закрити альтернативний шлях до портів "Великої Одеси". Були й спроби залякування капітанів суден, і обстріл Зміїного, з останнього — збільшення кількості мін у Чорному морі. Поки що все було марно. Та чи вдасться нам зберегти альтернативний шлях? Чи зможемо цього року реалізувати все зібране зерно і чи допоможуть нам у цьому союзники?
Ці питання журналісти Новини.LIVE поставили політологу, міжнароднику Володимиру Волі.
Майбутнє зернового коридору
Майбутнє альтернативний шлях, безумовно, має, проте все не так просто — вважає політолог. За його словами, сьогодні обсяги продукції, що вивозяться морем, не такі великі, як хотілося б, але головне, що вони є. Якщо судна заходять на завантаження, значить ми не в блокаді — саме це і злить нашого ворога, який всіляко намагається підірвати наш авторитет. Але щоб прохід до портів "Великої Одеси" міг працювати й надалі, нам необхідно виконати деякі обов'язкові пункти.
"Перше, що повинна забезпечити Україна, то це безпеку портів, які залучені до перевезення української аграрної продукції. Наступне — це безпеку іноземних суден в територіальних водах України. Для цього потрібні системи протиповітряної оборони, також системи озброєння, які зможуть завдавати ударів по російських військових кораблях", — зазначає політолог.
Також експерт зазначив, що для безперебійної роботи альтернативного зернового коридору необхідно подбати про мінну безпеку в Чорному морі. Тоді ці три компоненти захисту, а саме протидія російським ударам з повітря, протидія російському флоту та мінна безпека, зможуть відбити атаки ворога.
Росії не потрібна угода
На думку політолога, Росії не цікава зернова угода з Україною, тому повертатися до нових перемовин країна-агресорка не збирається. Ворог спеціально вийшов з домовленостей, аби завдати ударів по півдню України.
"Путін виходом із цієї зернової угоди розвʼязував собі, так би мовити, руки перед міжнародними своїми партнерами. Для того щоб всі вивели свої судна з українських портів, і щоб Путін з чистою совістю перед Китаєм та іншими міг завдати ударів по українських портах", — акцентує Володимир Воля.
Що стосується атак, що почастішали на півдні України, то це дуже легко пояснюється — знищення портової інфраструктури та страх за власні позиції. Адже українські дрони вже показали свою ефективність.
"Росія побоюється, що ці регіони будуть більш масштабно та ефективно використовуватися для ураження російських військ на лівому березі Дніпра, в Криму і для ураження російського флоту", — каже політолог.
До того ж російська влада зацікавлена в тому, щоб витіснити Україну з ринку зерна. Адже Україна є прямим конкурентом у постачанні зерна за кордон.
Допомога партнерів
Єдиним вирішенням складної ситуації з морським шляхом щодо вивезення зерна можуть стати суходільні маршрути та залізничні перевезення до портів держав — членів НАТО, запевняє політолог. Однак питання безпеки залишається актуальним.
"Якщо Україна виконає пункти щодо безпеки суден та портів, то Болгарія, Туреччина та Румунія можуть забезпечити безпечне проходження цих судів у своїх територіальних водах або у своїй економічній зоні", — каже Володимир Воля.
Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів "Великої Одеси".
Читайте Новини.LIVE!