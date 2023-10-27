Доля зернового альтернативного шляху після того, як Росія змінила тактику атак портової інфраструктури

Судно із зерном в одному з портів. Фото: Новини.LIVE

Росія всіма силами намагається замкнути Україну в морську блокаду. Після виходу із зернової угоди росіяни вже неодноразово намагалися закрити альтернативний шлях до портів "Великої Одеси". Були й спроби залякування капітанів суден, і обстріл Зміїного, з останнього — збільшення кількості мін у Чорному морі. Поки що все було марно. Та чи вдасться нам зберегти альтернативний шлях? Чи зможемо цього року реалізувати все зібране зерно і чи допоможуть нам у цьому союзники?

Ці питання журналісти Новини.LIVE поставили політологу, міжнароднику Володимиру Волі.

Читайте також:

Майбутнє зернового коридору

Майбутнє альтернативний шлях, безумовно, має, проте все не так просто — вважає політолог. За його словами, сьогодні обсяги продукції, що вивозяться морем, не такі великі, як хотілося б, але головне, що вони є. Якщо судна заходять на завантаження, значить ми не в блокаді — саме це і злить нашого ворога, який всіляко намагається підірвати наш авторитет. Але щоб прохід до портів "Великої Одеси" міг працювати й надалі, нам необхідно виконати деякі обов'язкові пункти.

"Перше, що повинна забезпечити Україна, то це безпеку портів, які залучені до перевезення української аграрної продукції. Наступне — це безпеку іноземних суден в територіальних водах України. Для цього потрібні системи протиповітряної оборони, також системи озброєння, які зможуть завдавати ударів по російських військових кораблях", — зазначає політолог.

Мають бути виконані чіткі кроки захисту. Фото: соцмережі Володимира Волі

Також експерт зазначив, що для безперебійної роботи альтернативного зернового коридору необхідно подбати про мінну безпеку в Чорному морі. Тоді ці три компоненти захисту, а саме протидія російським ударам з повітря, протидія російському флоту та мінна безпека, зможуть відбити атаки ворога.

Росії не потрібна угода

На думку політолога, Росії не цікава зернова угода з Україною, тому повертатися до нових перемовин країна-агресорка не збирається. Ворог спеціально вийшов з домовленостей, аби завдати ударів по півдню України.

"Путін виходом із цієї зернової угоди розвʼязував собі, так би мовити, руки перед міжнародними своїми партнерами. Для того щоб всі вивели свої судна з українських портів, і щоб Путін з чистою совістю перед Китаєм та іншими міг завдати ударів по українських портах", — акцентує Володимир Воля.

Що стосується атак, що почастішали на півдні України, то це дуже легко пояснюється — знищення портової інфраструктури та страх за власні позиції. Адже українські дрони вже показали свою ефективність.

Експорт українського зерна. Фото: Новини.LIVE

"Росія побоюється, що ці регіони будуть більш масштабно та ефективно використовуватися для ураження російських військ на лівому березі Дніпра, в Криму і для ураження російського флоту", — каже політолог.

До того ж російська влада зацікавлена в тому, щоб витіснити Україну з ринку зерна. Адже Україна є прямим конкурентом у постачанні зерна за кордон.

Допомога партнерів

Єдиним вирішенням складної ситуації з морським шляхом щодо вивезення зерна можуть стати суходільні маршрути та залізничні перевезення до портів держав — членів НАТО, запевняє політолог. Однак питання безпеки залишається актуальним.

"Якщо Україна виконає пункти щодо безпеки суден та портів, то Болгарія, Туреччина та Румунія можуть забезпечити безпечне проходження цих судів у своїх територіальних водах або у своїй економічній зоні", — каже Володимир Воля.

Володимир Воля про зернову угоду. Фото: Ковальчук Віктор УНІАН

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів "Великої Одеси".