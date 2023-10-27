Зерновий коридор функціонуватиме пори погрози РФ

Зерновий коридор функціонуватиме, попри погрози РФ, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів Великої Одеси.
Про це в телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії розповів президент України Володимир Зеленський.
За його словами, зерновий коридор продовжить функціонувати під захистом ВМС України та її партнерів у нейтральних водах.
"Я повідомив Ріші про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати, попри все", — сказав верховний головнокомандувач.
Функціонування зернових коридорів
Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня на вихід з портів Великої Одеси прямують три судна. Також ще три прямують зерновим коридором у бік України.
Також ми писали, що Міністерство відновлення України спростувало інформацію про нібито призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі. У відомстві запевнили, що українські порти продовжують обробляти судна.
Додамо, у Чорному морі на чергуванні залишаються ворожі кораблі. Серед них присутній ракетоносій, проте він розташований біля південних берегів Криму.
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