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Зерновий коридор функціонуватиме, попри погрози РФ, — Зеленський

27 жовтня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зерновий коридор функціонуватиме пори погрози РФ
Президент України Володимир Зеленський у своєму кабінеті. Фото: Zelenskiy/Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів Великої Одеси.

Про це в телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії розповів президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, зерновий коридор продовжить функціонувати під захистом ВМС України та її партнерів у нейтральних водах.

"Я повідомив Ріші про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати, попри все", — сказав верховний головнокомандувач. 

Функціонування зернових коридорів

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня на вихід з портів Великої Одеси прямують три судна. Також ще три прямують зерновим коридором у бік України. 

Також ми писали, що Міністерство відновлення України спростувало інформацію про нібито призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі. У відомстві запевнили, що українські порти продовжують обробляти судна. 

Додамо, у Чорному морі на чергуванні залишаються ворожі кораблі. Серед них присутній ракетоносій, проте він розташований біля південних берегів Криму.

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