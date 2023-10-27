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До портів Великої Одеси прямують три судна

27 жовтня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До портів Великої Одеси прямують три судна
Торгове судно у морі. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 жовтня, на вихід з портів Великої Одеси прямують три судна. Також ще три прямують зерновим коридором у бік України. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Зазначимо, що на вихід з одеських портів йдуть судна Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Рух до портів Великої Одеси

До українських чорноморських портів йдуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow та судно для перевезення генеральних вантажів Maranta.

Нагадаємо, Міністерство відновлення України спростувало інформацію про нібито призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі. У відомстві запевнили, що українські порти продовжують обробляти судна. 

Також ми писали, що робота гуманітарних коридорів у Чорному морі припинила свою дію. Найімовірнішою причиною наразі є атака окупантів авіацією по шляхах проходу цивільних суден з продовольством. 

Додамо, президент "Укрметалургпрома" Олександр Каленков розповів, скільки коштує для країни день простою суден у морському коридорі. За його словами, бюджету доводиться платити пів мільярда гривень.

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