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В порты Большой Одессы направляются три судна

27 октября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порты Великой Одессы направляются три судна
Торговое судно в море. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 октября, на выход из портов Большой Одессы следуют три судна. Также еще три следуют зерновым коридором в сторону Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Отметим, что на выход из одесских портов идут суда Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Движение в порты Большой Одессы

В украинские черноморские порты идут танкер Mavka, балкер Golden Arrow и судно для перевозки генеральных грузов Maranta.

Напомним, Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают возделывать суда.

Также мы писали, что работа гуманитарных коридоров в Черном море прекратила свое действие. Вероятнейшей причиной является атака оккупантов авиацией по путям прохода гражданских судов с продовольствием.

Добавим, президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказал, сколько стоит для страны день простоя судов в морском коридоре. По его словам, бюджету приходится платить полмиллиарда гривен.

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