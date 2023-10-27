В порты Великой Одессы направляются три судна

Торговое судно в море. Фото: Reuters

Сегодня, 27 октября, на выход из портов Большой Одессы следуют три судна. Также еще три следуют зерновым коридором в сторону Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Отметим, что на выход из одесских портов идут суда Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Движение в порты Большой Одессы

В украинские черноморские порты идут танкер Mavka, балкер Golden Arrow и судно для перевозки генеральных грузов Maranta.

Напомним, Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают возделывать суда.

Также мы писали, что работа гуманитарных коридоров в Черном море прекратила свое действие. Вероятнейшей причиной является атака оккупантов авиацией по путям прохода гражданских судов с продовольствием.

Добавим, президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказал, сколько стоит для страны день простоя судов в морском коридоре. По его словам, бюджету приходится платить полмиллиарда гривен.