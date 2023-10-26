У Мінвідновленні спростували інформацію про призупинення роботи зернового коридору

Судно з українським зерном. Фото: Олександр Кубраков\Telegram

Міністерство відновлення України спростувало інформацію про нібито призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі. У відомстві запевнили, що українські порти продовжують обробляти судна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України.

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Так, у Міністерстві наголосили, що в умовах збройної агресії РФ функціонування коридору в Чорному морі відбувається з урахуванням військової обстановки та погоди.

"Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна. Загалом коридором на вхід скористалося 51 судно.

Нагадаємо, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.

Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.