У Мінвідновленні спростували інформацію про призупинення роботи зернового коридору
Міністерство відновлення України спростувало інформацію про нібито призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі. У відомстві запевнили, що українські порти продовжують обробляти судна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України.
Робота портів Одеси
Так, у Міністерстві наголосили, що в умовах збройної агресії РФ функціонування коридору в Чорному морі відбувається з урахуванням військової обстановки та погоди.
"Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна. Загалом коридором на вхід скористалося 51 судно.
Нагадаємо, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.
Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.
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